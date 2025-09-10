El marido de la mujer escrachada con su amante en el recital de Coldplay rompió el silencio: qué reveló

Andrew Cabot habló luego de que su esposa fuera grabada con el CEO Andy Byron. Aclaró cómo está la situación tras el escándalo y cómo seguirán.

Sorprendieron a una pareja en medio de una infidelidad durante un show de Coldplay

El escándalo de la “kiss cam” en un concierto de Coldplay sigue sumando repercusiones a nivel mundial. Ahora, el exesposo de la protagonista, identificado Andrew Cabot, habló públicamente y aclaró que su separación con Kristin Cabot ya estaba en curso antes de que el video recorriera el mundo de las redes.

Según explicó a través de un portavoz, la decisión de divorciarse estaba tomada “semanas antes del concierto” que causó furor. La propia Kirstin había presentado la solicitud el 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire, menos de un mes después de la exposición mediática.

En tanto, muchos usuarios intentaron quitar a la involucrada del centro de la polémica, aunque otros advirtieron que “ella era consciente” de que con quien estaba era un hombre casado.

Video: así fueron captados Byron y Cabot En las imágenes difundidas se la veía a Kristin, de 52 años, abrazada a Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, mientras eran enfocados en el Gillette Stadium. Al principio era una pareja enamorada, como cualquier otra, pero su reacción repentina generó desconcierto en el público.

La sorpresa y el intento de ocultarse ante la pantalla gigante dispararon comentarios y memes, e incluso motivaron una broma de Chris Martin, líder de la banda. Tras ello, el video circuló por todos lados.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario) Las consecuencias fueron inmediatas, tanto en el plano personal como en el profesional. Megan Kerrigan, esposa de Byron y madre de sus dos hijos, abandonó el domicilio familiar, mientras que Astronomer suspendió a ambos ejecutivos, que posteriormente renunciaron. Lo que en principio parecía una anécdota divertida en un recital terminó alterando de lleno la vida privada y laboral de todos los involucrados, generando un escándalo que trascendió las redes sociales. Incluso, ahora la situación llegó al plano judicial.