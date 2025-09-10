Llega el vuelo de argentinos deportados por Trump: por qué Milei no protestó y de qué se los acusa

El Gobierno intentó mantener el operativo en reserva, pero no lo logro. Son al menos 16 ciudadanos argentinos, algunos acusados de graves delitos.

El gobierno de Javier Milei y la embajada argentina en Washington, a cargo de Alec Oxenford, decidieron mantener en reserva un operativo que preocupa a la Casa Rosada.

Un contingente de argentinos deportados de los Estados Unidos, algunos de ellos acusados de delitos graves como violaciones, arribará en las próximas horas al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de la empresa Omni Air International.

Son al menos 16 ciudadanos argentinos deportados por las autoridades estadounidenses. El vuelo hará escala en Bogotá y en Belo Horizonte antes de llegar a Buenos Aires.

Los pasajeros incluidos en este vuelo especial están acusados de violaciones graves a la ley federal norteamericana, entre ellas delitos migratorios, robos y abusos sexuales, según confirmaron funcionarios vinculados al operativo. Aunque Clarín no pudo verificar la cifra con fuentes oficiales argentinas, en Washington y en Brasil aseguran que ya son más de 300 los argentinos deportados desde que Donald Trump endureció su política migratoria. Muchos fueron enviados en secreto en vuelos comerciales, mientras que otros lo hicieron en aviones fletados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

deportados2 El vuelo fletado por Estados Unidos traerá esta semana a connacionales acusados de violar leyes federales. EFE Contexto político y migratorio El Gobierno argentino optó por no manifestar protestas ni reclamos formales, a diferencia de otros países afectados, para evitar que la medida sea interpretada como un golpe político de la Casa Blanca contra un aliado libertario. La decisión se toma en un contexto delicado: Milei aún no logró concretar una reunión bilateral con Trump ni obtener un acuerdo arancelario más favorable que el 10% vigente desde agosto.