Más de 600 argentinos esperan para poder salir de la zona de conflicto en Medio Oriente

El conflicto en Medio Oriente no sólo afecta a los civiles que residen en los países del Golfo Pérsico, sino también a millones de ciudadanos de diferentes naciones que actualmente se encuentran varados en la zona de guerra. Argentina no es ajena a esta situación ya que son 630 los ciudadanos que actualmente esperan para regresar al país.

Oriente Medio: Irán amenazó con atacar embajadas de Israel en el mundo y crece la alerta en Argentina

Según informó Cancillería al medio Infoba e, los argentinos varados en Medio Oriente solicitaron ayuda para poder salir de zona de conflicto a través de diferentes canales consulares. El mayor número de personas se encuentra en Israel y Qatar, y el panorama empeoró tras el cierre del espacio aéreo en los últimos días.

Desde el Gobierno nacional informaron que las sedes diplomáticas están gestionando con las aerolíneas para que argentinos aborden los vuelos de acuerdo a un "esquema de priorización", que contempla situaciones particulares de personas menores de edad o con problemas de salud.

Virgina Luca , una argentina varada en Emiratos Árabes, dialogó con el medio Infobae y aseguró qu e no quieren que las autoridades argentinas los vayan a buscar, sino que los ayuden a salir . "Estamos sintiendo que nadie nos escucha. Nos habían prometido un meet con la gente de la embajada para hacer un racconto de cuántos somos, dónde estamos. Ese meet se suspendió" , manifestó la mujer.

Además, comentó que desde la embajada se les recomendó a quienes no poseen un ticket directo a Argentina que se trasladen a Omán o Arabia Saudita por sus propios medios, mientras que las autoridades del país piden que no se muevan del lugar donde están. " No hay información, nadie nos está centralizando. No hay registro de cuántos somos ni adónde estamos", sostuvo

Otros testimonios de argentinos en Medio Oriente

El video de la entrevista de la mujer generó comentarios de otros argentinos que se encuentran en la zona y hay quienes contaron una versión diferente de la situación. Una joven en la red social Instagram sostuvo que la reunión por meet con la embajada sí se realizó y que el embajador se reunió en persona con los damnificados para otorgarles ayuda.

"Los argentinos residentes tenemos un grupo de voluntarios para ayudarlos hasta con estadías", expresó. Además, sostuvo que los vuelos en Dubai están operando normalmente aunque se solicita paciencia por el caos en los aeropuertos.

irán Argentinos en Medio Oriente sostienen que los vuelos de repatriación se realizan sin inconvenientes EFE

Otro argentino en Emiratos Árabes sostuvo que en el país "se están realizando vuelos de repatriación por otras rutas aéreas para no comprometer la seguridad de los vuelos. Estan operando 80 vuelos diarios y tratando de volver a operar al 100%", manifestó en redes sociales