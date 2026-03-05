Israel bombardeó 320 objetivos en el Líbano y ordenó la evacuación masiva. 

El Ejército israelí informó este jueves haber atacado un total de 320 objetivos vinculados al grupo chií Hizbulá , de los cuales 80 fueron ejecutados en las últimas 24 horas. La ofensiva se da en medio de la guerra abierta que ya involucra a Irán y que está transformando la geografía del sur del Líbano .

El portavoz castrense, Effie Defrin , confirmó que las fuerzas armadas ordenaron a los residentes del sur libanés abandonar sus hogares "de inmediato" y desplazarse hacia el norte del río Litani . Esta orden de evacuación masiva ya generó una crisis humanitaria. El Gobierno libanés ubicó la cifra los desplazados en 84.000 , mientras que el portavoz israelí elevó el número a 300.000 personas .

Israel asegura haber tomado " menos de diez " posiciones estratégicas dentro del territorio libanés , penetrando "cientos de metros" más allá de la divisoria. Según el mando militar, el objetivo es crear una línea defensiva para proteger los asentamientos del norte de Israel. Sin embargo, estas nuevas ocupaciones se suman a las cinco posiciones que Israel ya retenía, pese a la retirada que estipulaba el acuerdo de alto el fuego vigente desde noviembre de 2024.

"Estamos fortaleciendo la defensa para los asentamientos (del norte de Israel) y desplegados a lo largo de la frontera", sumó Defrin.

Por su parte, la misión de paz de la ONU (Cascos Azules) denunció incursiones de tropas israelíes cerca de los municipios de Merkaba, Al Adeisse, Kfar Kila y Ramyah. En sintonía, la organización Human Rights Watch advirtió que la orden de desplazamiento sobre el 8% del territorio libanés supone "graves riesgos de violación de las leyes de la guerra".

Bombardeos en Beirut

La madrugada de este jueves no dio tregua. Cazas israelíes realizaron múltiples incursiones aéreas sobre la periferia sur de Beirut, específicamente en los barrios de Ghobeiri, Bir al Abed y Haret Hreik, considerados bastiones de Hizbulá. Además, fuera de la capital, atacaron un edificio residencial en el norte del Líbano, que dejó al menos dos muertos y un herido.