Así fue el peligroso despegue de un avión en Beirut entre bombardeos y nubes de humo

Un avión comercial voló por la capital libanesa en medio de las explosiones por bombardeos israelíes.

Un avión de Middle East Airlines, la aerolínea nacional del Líbano, se prepara para aterrizar en el aeropuerto internacional de Beirut, Líbano, el 3 de marzo de 2026. El ejército israelí declaró que está realizando ataques en todo el país contra la infraestructura y el personal de Hezbolá. (Líbano, Hizbulá/Hezbolá)

En las últimas horas se dio a conocer un video que muestra cómo un avión comercial despega en Beirut, la capital de Líbano, al mismo tiempo que bombardeos israelíes impactan en el territorio. Las imágenes fueron registradas por la agencia de noticias Associated Press.

En el video se puede observar cómo el avión despega entre columnas de humo cubren el cielo y se oyen las explosiones derivadas de los ataques militares. En estos momentos, continúa la alerta por más bombardeos israelíes y estadounidenses contra el Medio Oriente.

Según informó el ejército israelí, su principal objetivo fueron los centros de mando y almacenes de armas de Hezbolá en Beirut. Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que, tras los bombardeos, derribaron dos drones enemigos mientras que el partido milicia-libanés confirmó el lanzamiendo de drones contra una base aérea israelí.

El bombardeo de Israel contra Líbano se da en el marco de la campaña de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y en respuesta al disparo de proyectiles del grupo libanés Hezbollah contra territorio israelí tras el asesinato del líder supremo iraní Alí Khamenei.

Ataque de Israel contra Beirut Una columna de humo se eleva tras ataques israelíes en el suburbio sur de Dahye en Beirut, Líbano, este pasado lunes. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este martes una nueva oleada de ataques contra Beirut, la capital del Líbano, con el objetivo de alcanzar cuarteles y depósitos de armas del grupo chiíta Hizbulá. EFE/ Edgar Gutiérrez El ataque aéreo israelí ha dejado un saldo de 52 muertos y más de 150 heridos, según reportó el Ministerio de Sanidad de El Líbano. Además, los bombardeos provocaron el desplazamiento de más de 28.500 personas del territorio. El ejército israelí ordenó que habitantes de 53 localidades el sur de Líbano y Beeka abandonen el lugar y permanezcan alejados al menos a un kilómetro de distancia de la zona de bombardeos.

Las fuerzas israelíes de la 91º División actualmente operan en el sur de Líbano y están posicionadas en múltiples puntos de la zona como parte de un refuerzo de la postura de defensa avanzada y en paralelo con la operación León Rugiente, lanzada contra Irán el pasado sábado.