25 de febrero de 2026 - 19:11

Los argentinos lideran las "estadías más largas" para el Mundial 2026: partidos y ciudades más elegidas

Así lo informa un relevamiento de Airbnb, una plataforma dedicada a la oferta de alojamientos y experiencias. El promedio de estadía ronda las 19 noches por viaje, superando a los países restantes.

El banderazo argentino en Nueva York, Estados Unidos, durante la Copa América 2024.

Foto:

AP
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A cuatro meses del comienzo del Mundial 2026, los argentinos ya organizan cómo vivirán el torneo y los números muestran una clara tendencia: planean viajes muy largos, superando al resto. Según datos de Airbnb, el promedio de estadía proyectado es de 19 noches, el más alto entre los países relevados.

No obstante, el interés no se limita únicamente a los partidos y va más allá. Más de la mitad de las búsquedas realizadas por argentinos corresponden a destinos que no son sedes oficiales, lo que sugiere que el Mundial funcionará para algunos como excusa para un viaje más complejo.

La tendencia marca que el fútbol será solo una parte del plan. Los argentinos combinarían partidos con turismo en distintas ciudades y experiencias más allá del calendario deportivo.

Partidos y ciudades más elegidas por argentinos

De acuerdo con datos de la plataforma Airbnb, estos partidos se destacan como los que concentran, hasta el momento, la mayor búsqueda de estancias por parte de viajeros argentinos:

  • Argentina vs. Austria
  • Argentina vs. Algeria
  • Ganador Grupo J vs. perdedor del Grupo H (16avos de final)
  • Jordania vs. Argentina
  • Escocia vs. Brasil
  • Arabia Saudita vs. Uruguay
  • Inglaterra vs. Croacia
  • Ganador del partido 86 vs. ganador del partido 88 (octavos de final)
  • Colombia vs. Portugal
  • Uruguay vs. Cabo Verde

Algunas de las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 registran un marcado crecimiento en la demanda por parte de viajeros argentinos: Dallas, Miami, Kansas City y Atlanta se destacan entre los más buscados, reflejando el interés de los argentinos por reservar en zonas cercanas a los partidos y planificar sus viajes con anticipación.

Miami Cyber Monday (2)
Miami, entre las ciudades más elegidas.

Jóvenes y en grupo: quiénes impulsan la demanda

Los viajeros de la Generación Z son los que más búsquedas han realizado para viajes que podrían estar vinculados al Mundial. Dentro de este grupo, casi el 90% es de género masculino y se caracterizan por viajar mayormente acompañados: casi el 60% busca estancias en grupo, mientras que casi el 30% preferiría viajar en pareja y un poco más del 10%, solos.

Los datos de la plataforma Airbnb muestran que la Copa Mundial está atrayendo a familias y grupos de todo el mundo para participar en esta oportunidad única en la vida. De hecho, las familias y los grupos representan más de la mitad de las búsquedas relacionadas con el Mundial hasta la fecha.

De esta manera, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como mucho más que un evento deportivo para los viajeros argentinos: se trata de una oportunidad para planificar viajes más largos, recorrer múltiples destinos y vivir una experiencia integral que combina fútbol y turismo.

