La pelota oficial del Mundial 2026: Diseño, tecnología y precio

La pelota oficial del Mundial es uno de los elementos más representativos de cada Copa del Mundo y se caracteriza por su tecnología. Para 2026 , Adidas volvió a ocupar ese rol con un balón pensado específicamente para una edición histórica.

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El Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá será el primero con 48 selecciones y un calendario ampliado con un total de 104 partidos.

En ese contexto, la pelota oficial fue diseñada para responder a mayores exigencias técnicas y a una mayor cantidad de encuentros.

El balón fue diseñado por Adidas con tecnología de última generación y un diseño inspirado en los tres países anfitriones.

Cómo es y cuánto cuesta la pelota oficial del Mundial 2026

La pelota oficial del Mundial lleva el nombre Trionda y fue fabricada por Adidas con un diseño exclusivo para la Copa del Mundo 2026. Su estética combina patrones en rojo, verde y azul, colores que remiten a los tres países anfitriones del torneo.

El balón presenta una construcción de cuatro paneles, una novedad frente a modelos anteriores. Estos paneles forman figuras geométricas fluidas que generan ondas visuales, en referencia directa al nombre Trionda y al concepto de unión trinacional.

En cuanto al precio, Adidas Argentina comercializa la pelota oficial del Mundial 2026 en distintas versiones.

l valor varía según el modelo ya que existen opciones de entrenamiento, réplicas y la versión profesional utilizada en los partidos oficiales, con precios escalonados según prestaciones y materiales.

Los precios oficiales de la pelota Trionda en Adidas Argentina son los siguientes:

Pelota Trionda Pro Copa Mundial de la FIFA 26™: $269.999

Pelota Trionda Competition Copa Mundial de la FIFA 26™: $149.999

Pelota Trionda League Copa Mundial de la FIFA 26™: $79.999

Pelota League Copa Mundial de la FIFA 26™: $89.999

Pelota Trionda Training Copa Mundial de la FIFA 26™: $49.999

Pelota Trionda Club Copa Mundial de la FIFA 26™: $39.999

Pelota Trionda Pro Sala Copa Mundial de la FIFA 26™: $99.999

Pelota Sala Copa Mundial de la FIFA 26™ Trionda Training: $59.999

La versión Pro es la misma que se utilizará en los partidos oficiales del Mundial, mientras que los modelos Competition, League, Training y Club están orientados a distintos niveles de juego y presupuesto, manteniendo la estética oficial del torneo.

El balón conectado y su vínculo con el VAR

Otra novedad de la pelota oficial del Mundial 2026 es la incorporación de tecnología de balón conectado. Trionda cuenta con un sensor interno que registra movimientos y envía información en tiempo real.

Este sistema permite aportar datos al VAR para situaciones puntuales, como la detección de posiciones adelantadas o contactos específicos durante el juego. La información se integra al sistema arbitral sin interferir en el desarrollo del partido.

Embed The moment the world was waiting for. The Trionda FIFA World Cup 2026 ball — unveiled in front of the world's screaming fans! ⚽#Trionda #WorldCup2026 #TriondaBall #FIFAWorldCup2026 #OfficialBall pic.twitter.com/HkmeNhrJEn — Trionda Ball (@triondaball) May 6, 2026

Cuándo se usará por primera vez la pelota oficial del Mundial 2026

Trionda se utilizará por primera vez en una Copa del Mundo en el partido inaugural del Mundial 2026, programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca, en el encuentro entre México y Sudáfrica.

Ese estreno marcará el inicio del recorrido oficial del balón en el torneo, que se extenderá a lo largo de los 104 partidos previstos en el calendario del campeonato.

La pelota oficial del Mundial también estará presente en el cierre del certamen. Trionda será protagonista en la final del 19 de julio, que se disputará en el MetLife Stadium, en Estados Unidos.