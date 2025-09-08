Donald Trump deberá pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamación.

Así lo definió un tribunal de apelaciones de Nueva York. En 2019 la escritora lo denunció y la Justicia lo declaró culpable.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump sufrió un nuevo revés judicial este lunes luego de que un tribunal de apelaciones de Nueva York confirmara la indemnización de 83,3 millones de dólares que deberá abonar a la escritora E. Jean Carroll por difamación, después de que ella lo acusara de violación y la Justicia declarara culpable al mandatario.

La decisión fue adoptada por unanimidad por tres jueces del Segundo Circuito de EE.UU. en una corte federal de Manhattan. Trump había solicitado anular la sentencia alegando inmunidad presidencial y calificando el fallo como “excesivo”, pero los magistrados consideraron que el expresidente “no ha identificado ningún fundamento que justifique reconsiderar nuestra decisión previa sobre la inmunidad”.

Asimismo, el tribunal dictaminó que la corte federal inferior “no erró en ninguno de los fallos impugnados” y sostuvo que las indemnizaciones fijadas por el jurado son “justas y razonables”.

E. Jean Carroll Los hechos que originaron el fallo La causa se inició después de que Carroll denunciara en 2019 haber sido violada por Trump en la década del 90. Tras esas acusaciones, el mandatario republicano utilizó redes sociales, actos públicos e incluso el juicio para cargar contra la escritora, lo que derivó en la demanda por difamación.

El jurado determinó que Trump actuó con “malicia real”, es decir, sabiendo que lo que decía era falso o con desprecio temerario hacia la verdad. Por eso, la mayor parte de la compensación, unos 65 millones de dólares, corresponde a daños punitivos, mientras que el resto fue otorgado en concepto de daños y perjuicios.

Cabe recordar que a finales de diciembre, otro panel de jueces del mismo circuito confirmó por unanimidad el veredicto por abuso sexual contra Trump. En ese caso, el expresidente fue condenado a pagar 5 millones de dólares tras ser hallado responsable de agredir sexualmente a Carroll en un probador de la tienda Bergdorf Goodman en Nueva York durante los años 90, además de difamarla en 2022 tras dejar la Casa Blanca.