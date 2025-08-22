Estados Unidos investigará 55 millones de visas por "delitos": Trump quiere deportar sí o sí

El país norteamericano continúa con su política de deportación, planteada por Donald Trump durante la última campaña electoral. Si cometiste cualquier delito, afuera.

El Gobierno de Donald Trump anunció que llevará a cabo una revisión de los 55 millones de personas que poseen visas estadounidenses para ver si alguno cometió “delitos” en su vida que puedan “justificar la revocación del permiso y posterior deportación”.

La medida busca reforzar la seguridad y controlar la permanencia legal de los inmigrantes en Estados Unidos, una política que Trump impulsó desde el inicio de su segundo mandato.

La revisión se centrará en identificar a quienes hayan cometido delitos, presenten amenazas a la seguridad pública o tengas vínculos con actividades terroristas, según informaron fuentes oficiales del Departamento de Estado. Todos los titulares de visas podrían ser evaluados bajo este proceso.

Comunicado oficial de Estados Unidos “A cualquier inmigrante que posea visas estadounidenses y que presente indicadores de permanencia excesiva, actividad criminal, amenazas a la seguridad pública, participación en cualquier forma de actividad terrorista o prestación de apoyo a una organización terrorista se le revocarán sus permisos para vivir en Estados Unidos y será deportado”, anunció el jueves el Departamento de Estado.

Representantes del Departamento de Estado dijeron a Associated Press, citado por The New York Post, que todos los titulares de visas estadounidenses están sujetos a una “investigación continua” destinada a identificar delitos que puedan dar lugar a deportación.