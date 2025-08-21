Murió Frank Caprio, el juez más amable de Estados Unidos

El carismático juez estadounidense Frank Caprio, conocido popularmente como "el juez más amable del mundo", falleció a los 88 años a causa de un cáncer de páncreas.

"Con profunda tristeza comunico que mi padre, el juez Frank Caprio, falleció hoy, rodeado de su familia y amigos, tras una larga y valiente batalla contra el cáncer de páncreas ", dijo su hijo David Caprio en un video publicado el miércoles en la cuenta de Instagram del juez.

Su familia dijo en un comunicado que era "querido en todo el mundo por su profunda compasión, humildad y fe inquebrantable en la bondad de las personas", además de ser "ejemplo de humanidad".

El jurista, que se hizo una celebridad en la televisión y en internet gracias a su programa de telerrealidad judicial " Caught in Providence" , fue conocido por su clemencia en casos de infracciones menores. En su show, se lo veía anulando multas a familias con dificultades económicas o pidiendo a los niños que ayudaran a decidir el castigo de sus padres.

Embed Le quitó un cargo a un abuelo tras entender por qué conducía a tanta velocidad pic.twitter.com/Cs15xgWN79 — ceciarmy (@ceciarmy) August 21, 2025

Caprio, que había asistido a la 51ª ceremonia de los premios Emmy en junio de 2024, había publicado un video el día anterior a su muerte pidiendo oraciones tras sufrir un "revés" en su salud.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, ordenó que las banderas del estado ondeen a media asta en su memoria y lo elogió como "más que un jurista: era un símbolo de empatía en la magistratura, que nos mostraba lo que es posible cuando la justicia se templa con humanidad".