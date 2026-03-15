15 de marzo de 2026 - 18:31

Benjamin Netanyahu reapareció en un café de Jerusalén para desmentir versiones falsas sobre su muerte

El primer ministro de Israel publicó un video en redes sociales luego de que circularan versiones falsas sobre un supuesto ataque iraní.

Netanyahu publicó un video en una cafetería para desmentir rumores sobre su muerte.

Netanyahu publicó un video en una cafetería para desmentir rumores sobre su muerte.

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Por Redacción Mundo

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, difundió este domingo un video grabado en una cafetería de Jerusalén para desmentir los rumores que circulaban en redes sociales y que lo daban por muerto tras un supuesto ataque iraní.

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La grabación, de aproximadamente un minuto, fue publicada en su cuenta de X y lo muestra sentado en un café en las colinas de Jerusalén, interactuando con empleados del lugar. “Me muero de ganas de tomar un café”, señaló el mandatario en hebreo al inicio del video.

Rumores sobre su muerte en redes sociales

Las versiones que circulaban en internet aseguraban que el líder israelí había muerto durante un ataque de Irán. El rumor tomó mayor difusión luego de una publicación atribuida a la cuenta @The_Kremlin en X, que difundió una captura de pantalla que supuestamente correspondía a un mensaje eliminado de la cuenta oficial del primer ministro.

Atención a todos. @netanyahu está MUERTO”, afirmaba la publicación, que luego fue replicada por distintas cuentas en redes sociales.

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Además de desmentir esos rumores, Netanyahu también negó el uso de inteligencia artificial en un clip que se viralizó. Al respecto, algunos usuarios habían señalado que en las imágenes el primer ministro parecía tener seis dedos en una mano.

Según informó el medio The Times of Israel, verificadores de datos descartaron esa afirmación y atribuyeron la confusión a un ángulo inusual de la cámara. “¿Quieren contarme los dedos?”, ironizó Netanyahu en el video, mostrando sus manos frente a la cámara antes de tomar un sorbo de café.

Mensaje en medio de la tensión regional

Durante la grabación, el primer ministro también envió un mensaje a la población israelí en medio de la guerra con Irán. “Amo a mi nación con locura y me encanta cómo se comportan”, expresó, al tiempo que pidió a los ciudadanos salir a tomar aire fresco pero mantenerse cerca de refugios.

Además, destacó el rol de las fuerzas de seguridad del país, entre ellas las Fuerzas de Defensa de Israel y el Mossad. “Estamos haciendo cosas que no puedo revelar en este momento, pero estamos golpeando con fuerza a Irán, incluso ahora, así como al Líbano”, sostuvo.

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