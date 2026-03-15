15 de marzo de 2026 - 13:12

León XIV pidió el cese del fuego en Medio Oriente: "La violencia nunca llevará a la justicia"

Además de pronunciarce por la "atroz violencia" en Medio Oriente, expresó su preocupación por el Líbano, país al que viajó en diciembre.

León XIV pidió el cese del fuego en Medio Oriente: La violencia nunca llevará a la justicia.

León XIV pidió el cese del fuego en Medio Oriente: "La violencia nunca llevará a la justicia".

Foto:

EFE/EPA/VATICAN
Por Redacción Mundo

El Papa León XIV realizó este domingo un llamado a la paz mundial desde la ventana de sus apartamentos en el tercer piso del Palacio Apostólico. Ante una multitud de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el pontífice exigió el fin de las hostilidades en Medio Oriente, en el marco de la guerra que sacude a la región desde el pasado 28 de febrero.

Leé además

Trump afirma que Irán está totalmente derrotado tras el bombardeo a la isla de Jark

Trump afirma que Irán está "totalmente derrotado" tras el bombardeo a la isla de Jark

Por Redacción Mundo
Máxima tensión en Oriente Medio: Irán lanza sus misiles más veloces y amenaza con asesinar a Netanyahu.

Máxima tensión: Irán lanza sus misiles más veloces y amenaza con asesinar a Netanyahu

Por Redacción Mundo

“En nombre de los cristianos de Medio Oriente me dirijo a los responsables de este conflicto. Cesen el fuego, que se reabran los caminos de diálogo”, sentenció el Papa, calificando de "atroz" la violencia que sufren los pueblos involucrados.

Durante su discurso, el Santo Padre pronunció que "miles de personas inocentes han sido asesinadas y muchísimas otras obligadas a abandonar sus propias casas". Luego, renovó su cercanía orante "a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques, que han golpeado escuelas, hospitales y centros habitados".

papa león XIV

León XIV manifestó una "gran preocupación" por la situación en el Líbano, país que visitó en diciembre pasado en su primer viaje internacional. El mensaje papal se produce días después de que un sacerdote maronita muriera tras ser alcanzado por un disparo durante una incursión aérea. "Espero que los caminos del diálogo puedan sostener el bien común de todos los libaneses", expresó.

Previamente, durante el rezo del Ángelus, el Papa exhortó a los creyentes a "abrir los ojos" ante el sufrimiento y "los heridos del mundo". "Es necesaria una fe despierta, atenta y profética, que abra los ojos ante las oscuridades del mundo y lleve allí a la luz del Evangelio, por medio de un compromiso de paz, de justicia y de solidaridad", afirmó.

"En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego! Es imprescindible reabrir las vías del diálogo. La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos", cerró.

Nueva etapa: la vida en el Palacio Apostólico

León XIV se trasladó definitivamente ayer a los apartamentos del tercer piso del Palacio Apostólico junto a sus colaboradores más cercanos. Esta mudanza ocurre nueve meses después de su elección, marcando un quiebre con su predecesor, el Papa Francisco, quien durante todo su pontificado prefirió residir en la Casa Santa Marta.

Según informó la Santa Sede, los apartamentos fueron sometidos a obras de reforma y reestructuración para adecuarse a las necesidades del nuevo pontífice. Entre las novedades, destacan la habilitación de un gimnasio, para que León XIV pueda mantener su rutina deportiva.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Una fotografía facilitada por los medios de comunicación del Vaticano muestra al papa León XIV reuniéndose con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (izq.), en la residencia papal de Castel Gandolfo, Italia, el 9 de julio de 2025.

La guerra en Ucrania, sin que asome una solución

Grupos laborales en WhatsApp: así funcionaran en México.

Adiós a los grupos de WhatsApp laborales: Diputados aprueban la desconexión digital obligatoria

Un experimento que transforma polvo en oxígeno podría ser clave para el futuro de la humanidad.

Oxígeno en la Luna: el histórico experimento de la NASA para respirar usando polvo lunar

La tumba geológica nulear de Finlandia.

El búnker de los 10 mil años: Finlandia logra lo que ninguna potencia pudo con sus residuos nucleares