León XIV pidió el cese del fuego en Medio Oriente: "La violencia nunca llevará a la justicia".

El Papa León XIV realizó este domingo un llamado a la paz mundial desde la ventana de sus apartamentos en el tercer piso del Palacio Apostólico . Ante una multitud de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el pontífice exigió el fin de las hostilidades en Medio Oriente , en el marco de la guerra que sacude a la región desde el pasado 28 de febrero.

“En nombre de los cristianos de Medio Oriente me dirijo a los responsables de este conflicto. Cesen el fuego, que se reabran los caminos de diálogo ”, sentenció el Papa, calificando de "atroz" la violencia que sufren los pueblos involucrados.

Durante su discurso, el Santo Padre pronunció que " miles de personas inocentes han sido asesinadas y muchísimas otras obligadas a abandonar sus propias casas ". Luego, renovó su cercanía orante "a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques, que han golpeado escuelas, hospitales y centros habitados".

León XIV manifestó una "gran preocupación" por la situación en el Líbano , país que visitó en diciembre pasado en su primer viaje internacional. El mensaje papal se produce días después de que un sacerdote maronita muriera tras ser alcanzado por un disparo durante una incursión aérea. "Espero que los caminos del diálogo puedan sostener el bien común de todos los libaneses", expresó.

Previamente, durante el rezo del Ángelus, el Papa exhortó a los creyentes a "abrir los ojos" ante el sufrimiento y "los heridos del mundo". "Es necesaria una fe despierta, atenta y profética , que abra los ojos ante las oscuridades del mundo y lleve allí a la luz del Evangelio, por medio de un compromiso de paz, de justicia y de solidaridad", afirmó.

"En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las personas de buena voluntad, hago un llamamiento a los responsables de este conflicto: ¡Alto el fuego! Es imprescindible reabrir las vías del diálogo. La violencia jamás conducirá a la justicia, la estabilidad y la paz que anhelan los pueblos", cerró.

Nueva etapa: la vida en el Palacio Apostólico

León XIV se trasladó definitivamente ayer a los apartamentos del tercer piso del Palacio Apostólico junto a sus colaboradores más cercanos. Esta mudanza ocurre nueve meses después de su elección, marcando un quiebre con su predecesor, el Papa Francisco, quien durante todo su pontificado prefirió residir en la Casa Santa Marta.

Según informó la Santa Sede, los apartamentos fueron sometidos a obras de reforma y reestructuración para adecuarse a las necesidades del nuevo pontífice. Entre las novedades, destacan la habilitación de un gimnasio, para que León XIV pueda mantener su rutina deportiva.