10 de junio de 2026 - 10:00

El Papa se reunió en privado con Bad Bunny y su familia tras un multitudinario acto en Madrid

El sumo pontífice está de gira por España hace varios días, al mismo tiempo que el cantante realiza varios shows en estadio Metropolitano.

El papa se reunió en privado con Bad Bunny y su familia tras un multitudinario acto en Madrid.

El papa se reunió en privado con Bad Bunny y su familia tras un multitudinario acto en Madrid.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El papa se reunió en privado con el cantante puertorriqueño Bad Bunny y parte de su familia al finalizar el acto multitudinario celebrado este lunes en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, según confirmó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

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De acuerdo con la información oficial, el encuentro se produjo de manera reservada y, por el momento, no hay fotos ni videos de la reunión entre el pontífice y el artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio.

La reunión tuvo lugar al término del evento que congregó a unas 80.000 personas de la comunidad diocesana madrileña en el estadio del Real Madrid. Bad Bunny asistió acompañado por familiares y otras personas de su entorno.

papa león en el estadio Santiago Bernabeu
El papa león en el estadio Santiago Bernabeu en Madrid.

El papa león en el estadio Santiago Bernabeu en Madrid.

La posibilidad de un encuentro entre ambos había generado expectativa durante los últimos días debido a la coincidencia de la visita del papa a Madrid con la serie de conciertos que el músico ofrece en la capital española.

Durante el vuelo desde Roma hacia Madrid, el sábado pasado, el pontífice había reconocido que desconocía si podría coincidir con el cantante debido a la intensa agenda de ambos. En esos mismos días, Bad Bunny se encontraba realizando una serie de presentaciones en el estadio Metropolitano, mientras que el papa participaba de distintas actividades pastorales en la ciudad.

El papa o Bad Bunny: la respuesta de León

En aquella conversación con periodistas, también respondió a una pregunta sobre a quién elegirían los jóvenes si tuvieran que optar entre asistir a un concierto de Bad Bunny o ver al papa.

“Creo que muchos irían a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá algunos por aquí que hayan venido a ver al papa. Y eso dice mucho, ya sabes”, comentó entonces.

El encuentro finalmente se concretó en el Bernabéu, aunque los detalles de la conversación no trascendieron.

Bad Bunny - Super Bowl
Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl.

Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl.

Bad Bunny nunca se definió como una persona especialmente practicante de la religión católica, pero en distintas entrevistas señaló que creció en una familia profundamente católica en Puerto Rico.

El cardenal y arzobispo de Madrid José Cobo ya había dejado abierta la posibilidad de un encuentro entre el papa y el cantante al afirmar "las sorpresas son sorpresas", y habló de tender puentes entre personas de ámbitos muy distintos, sin descartar una reunión si ambas partes lo deseaban.

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