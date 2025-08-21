Un juez federal de Estados Unidos bloqueó una ley para exhibir los Diez Mandamientos en las escuelas

Un tribunal de distrito federal de Texas, en Estados Unidos , bloqueó temporalmente este miércoles una ley estatal que disponía que las escuelas públicas exhibieran los Diez Mandamientos en cada aula.

El juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Fred Biery, emitió una orden judicial dictaminando que la ley, que entrará en vigor el 1 de septiembre, probablemente viole las cláusulas de establecimiento y libre ejercicio de la Primera Enmienda.

La demanda fue presentada originalmente a finales de junio por varias familias, después de que el gobernador Greg Abbott promulgara la ley, según reportó CBS News. Los padres argumentaron que la medida vulnera su derecho a orientar la educación religiosa de sus hijos e imponía mandatos religiosos en las aulas públicas.

El fallo impide a los distritos escolares implementar la medida , que exige un cartel de 40 por 50 centímetros o una copia enmarcada de una versión específica en inglés de los Diez Mandamientos en cada aula.

En su decisión, el magistrado sostuvo que esta exigencia podría equivaler a una coerción religiosa inconstitucional , presionando a los estudiantes a observar su religión y suprimiendo sus propias creencias.

“Es probable que las exhibiciones presionen a los niños demandantes a observar, meditar, venerar y adoptar las escrituras religiosas favoritas del Estado, y a suprimir la expresión de sus propios antecedentes y creencias religiosas o no religiosas mientras están en la escuela”, afirmó Biery.

Los demandantes incluían familias cristianas, judías, hindúes, unitarias universalistas y no religiosas con niños en escuelas públicas de Texas. Fueron representados por la Unión Americana de Libertades Civiles de Texas, Americans United for Separation of Church and State, la Fundación para la Libertad de Religión y la asesoría legal pro bono de Simpson Thacher & Bartlett LLP.

La demandante, la rabina Mara Nathan, calificó la decisión como una victoria para los derechos de los padres: “Las creencias religiosas de los niños deben ser inculcadas por los padres y las comunidades religiosas, no por los políticos y las escuelas públicas”.

Heather L. Weaver, asesora principal del Programa de Libertad de Religión y Creencias de la ACLU, afirmó que el fallo protege la inclusión en las escuelas. “Las escuelas públicas no son escuelas dominicales”, afirmó Weaver. Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, defendió la ley y dijo que el estado apelará la decisión del tribunal.

“Los Diez Mandamientos son una piedra angular de nuestro legado moral y legal, y su presencia en las aulas sirve como recordatorio de los valores que guían una ciudadanía responsable. Texas siempre defenderá nuestro derecho a defender los principios fundamentales que han construido esta nación, y apelaré sin reservas esta decisión errónea”, declaró Paxton.