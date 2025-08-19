Caso $Libra: la Justicia de EE.UU. levantó el embargo de los fondos y Davis podrá girar tokens al país

La Justicia Federal de Estados Unidos levantó este martes el embargo sobre los fondos asociados a la cripto estafa Libra. Gracias a esta medida, el empresario Hayden Davis podrá transferir a Argentina los cerca de 500 millones de tokens que tenía inmovilizados en su billetera.

Se trató de un planteo presentado por el CEO de la firma Kelsier Ventures , el pasado 1 de julio. La jueza federal Jennifer Rochon lo autorizó a retirar 20,8 millones de activos $Libra por mes a partir del 16 de agosto.

Por lo tanto, la Justicia norteamericana revirtió la decisión que había dictado a fines de mayo. En aquel momento se ordenó congelar cerca de 280 millones de dólares de las ganancias generadas por la venta de activos Libra .

Ahora la cotización de los tokens es cercana a cero . Sin embargo, al transferirlos a una billetera en la Argentina Davis podría demostrarle a la Justicia local que su intención nunca fue la de estafar a las personas que invirtieron en la “memecoin” . Este hecho se registró entre el 14 y el 15 de febrero pasado, en operaciones que se desencadenaron a partir del tuit del presidente Javier Milei promocionando el proyecto $Libra.

Por la operatoria $Libra se investiga al mandatario argentino y a su hermana Karina Milei. Además se estima que habría dejado unos 75.000 pequeños, medianos y grandes inversores damnificados . La investigación penal también implica a Davis, al empresario singapurés Julian Peh (Kip Protocol) y a los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otras personas sospechadas por defraudación.

Amplian la denuncia del caso Libra y hablan de la influencia de Davis sobre Karina Milei: "Hace lo que yo quiera"

Cabe mencionar que Davis ya había ofrecido a la jueza federal María Servini el giro a modo de devolución de los 100 millones de dólares. Esto lo ofreció antes de este nuevo fallo judicial a su favor. Según su testimonio habría acumulado como ganancias entre la noche del 14 de febrero y la madrugada del 15 de febrero pasados.

La propuesta de transferir esos fondos tenía como móvil demostrar su buena fe e inocencia respecto de las acusaciones de estafa. Ahora resta saber si Servini evalúa que la devolución de activos sin valor en el mercado alcanza para que pueda considerarse una “reparación integral del daño”.

El abogado defensor de Davis, Mazin Sbaiti, celebró el fallo judicial y aseguró que el mismo confirma que “este caso no tiene fundamento”. “A pesar de que los demandantes tuvieron la oportunidad de presentar todas sus pruebas, no aportaron ninguna que demostrara que nuestro cliente hizo algo indebido o causó pérdidas. La audiencia y la decisión de hoy revelan la verdadera naturaleza de este caso”, aseguró.