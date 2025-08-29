29 de agosto de 2025 - 23:35

Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris tras su mandato como vicepresidenta

La revocación de protección de Trump a Kamala Harris ocurre justo antes de su gira promocional de su libro, que comenzará en septiembre.

Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris tras su mandato como vicepresidenta

Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris tras su mandato como vicepresidenta

Los expresidentes reciben protección del Servicio Secreto de por vida. Harris, como ex vicepresidenta, recibió seis meses de protección después de dejar el cargo, según la ley federal. Ese periodo terminó el 21 de julio. Sin embargo, su protección había sido extendida por un año adicional mediante una directiva —que no fue pública hasta ahora— firmada por el entonces presidente Joe Biden poco antes de dejar el cargo, según varias personas familiarizadas con el acuerdo no revelado.

Esa es la orden que Trump canceló en su carta, titulada “Memorando para el Secretario de Seguridad Nacional” y con fecha del jueves.

Por la presente se le autoriza a suspender cualquier procedimiento relacionado con la seguridad previamente autorizado por Memorando Ejecutivo, más allá de los requeridos por la ley, para la siguiente persona, con vigencia a partir del 1 de septiembre de 2025: ex vicepresidenta Kamala D. Harris”, dice la carta.

La Casa Blanca y el Servicio Secreto no respondieron hasta el momento a las solicitudes de comentarios de parte de CNN.

El fin de la protección de Harris por parte de Trump se produce cuando la ex vicepresidenta está a punto de embarcarse en una gira de alto perfil de promoción de su libro “107 Days”, en la que recorrerá varias ciudades presentando su nueva memoria sobre su breve campaña presidencial, que se publicará el 23 de septiembre.

La vicepresidenta está agradecida con el Servicio Secreto de Estados Unidos por su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad”, dijo a CNN Kirsten Allen, asesora principal de Harris.

Los presidentes y candidatos presidenciales enfrentan amenazas de seguridad frecuentes. Hubo dos intentos de asesinato contra Trump durante su campaña presidencial el año pasado.

Un portavoz de Biden se negó a comentar sobre lo que llevó a que firmara la orden extendiendo la protección de Harris.

