Nuevo tiroteo en Estados Unidos: un joven entró a una escuela Católica y mató dos niños de 8 y 10 años

El tiroteo perpetrado por un joven de 20 años en Minneapolis, en Estados Unidos, dejó además un saldo de 17 heridos.

Ciudadanos observan los alrededores a la escena de un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, en Mineápolis, Minnesota.

Dos niños murieron y 17 personas resultaron heridas en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, Estados Unidos, durante una misa. El atacante se suicidó después de disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia. También portaba una escopeta y una pistola.

El incidente ocurrió en la Iglesia Católica Anunciación, comenzó alrededor de las 8.30, donde los niños estaban en misa para marcar el inicio del año escolar. El jefe de policía, Brian O'Hara, informó que el atacante disparó hacia los niños y fieles desde el exterior del edificio. "Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que celebraban su culto", afirmó O'Hara.

El gobernador Tim Walz y el presidente Donald Trump se han pronunciado sobre el incidente, expresando su conmoción y ofreciendo oraciones por las víctimas. El FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá de cerca esta terrible situación.

De las 17 personas heridas, 14 eran niños, añadió el jefe policial. Dos se encontraban en estado crítico. El hombre armado se acercó desde el exterior del edificio y disparó un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños y los fieles.

Según O’Hara, el atacante tenía más de 20 años, y no contaba con antecedentes penales. Asimismo, disparó una escopeta y una pistola, y murió de un disparo autoinfligido en la parte trasera de la iglesia.