27 de agosto de 2025 - 17:45

Nuevo tiroteo en Estados Unidos: un joven entró a una escuela Católica y mató dos niños de 8 y 10 años

El tiroteo perpetrado por un joven de 20 años en Minneapolis, en Estados Unidos, dejó además un saldo de 17 heridos.

Ciudadanos observan los alrededores a la escena de un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, en Mineápolis, Minnesota.

Foto:

Gentileza
Por Redacción

Dos niños murieron y 17 personas resultaron heridas en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, Estados Unidos, durante una misa. El atacante se suicidó después de disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia. También portaba una escopeta y una pistola.

El incidente ocurrió en la Iglesia Católica Anunciación, comenzó alrededor de las 8.30, donde los niños estaban en misa para marcar el inicio del año escolar. El jefe de policía, Brian O'Hara, informó que el atacante disparó hacia los niños y fieles desde el exterior del edificio. "Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que celebraban su culto", afirmó O'Hara.

El gobernador Tim Walz y el presidente Donald Trump se han pronunciado sobre el incidente, expresando su conmoción y ofreciendo oraciones por las víctimas. El FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá de cerca esta terrible situación.

De las 17 personas heridas, 14 eran niños, añadió el jefe policial. Dos se encontraban en estado crítico. El hombre armado se acercó desde el exterior del edificio y disparó un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños y los fieles.

Según O’Hara, el atacante tenía más de 20 años, y no contaba con antecedentes penales. Asimismo, disparó una escopeta y una pistola, y murió de un disparo autoinfligido en la parte trasera de la iglesia.

Familiares de niños en la Iglesia de la Anunciación en Minneapolis
Familiares a la espera de noticias sobre el estado de las víctimas tras un tiroteo en la Iglesia de la Anunciación en Minneapolis.

La palabra de las autoridades

La misa marcaba el inicio del año escolar en la Escuela Católica Annunciation. “Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, señaló el gobernador Tim Walz.

Por su parte, el presidente Donald Trump sostuvo en Truth Social que ha sido “completamente informado sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”. El FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. “La Casa Blanca seguirá de cerca esta terrible situación. Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados”, dijo.

Hennepin Healthcare, un centro de traumatología de nivel 1 cercano, atendió a 11 pacientes del tiroteo, según el director de Medicina de Emergencia, Tom Wyatt. De ellos, nueve eran niños y dos adultos. Siete se encontraban en estado crítico y cuatro requirieron cirugía. Todos estos pacientes siguen con vida, señaló Wyatt.

“Hemos tenido dos eventos con gran número de víctimas en las últimas 24 horas. Eso sí que tiene consecuencias”, dijo Wyatt. “Pero también debemos reconocer que somos un recurso fundamental para nuestra comunidad y debemos tomarnos el tiempo para procesar la atención que brindamos en estas situaciones y poder seguir adelante porque, obviamente, se nos necesita”.

