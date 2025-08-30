Un okupa agredió a una periodista cuando salía al aire y terminó detenido en vivo

Ocurrió en España. El hombre que ocupaba una vivienda atacó con gas pimienta a una reportera de televisión. La Guardia Civil lo arrestó en vivo.

El programa de televisión "En boca de todos" captó en vivo el tenso momento en que un hombre atacó con gas pimienta a una reportera tras no querer dar declaraciones por su estado de okupa.

El programa de televisión español "En boca de todos" cubrió un tenso caso en Ocaña, Toledo, donde Pilar, la dueña de una vivienda, enfrenta un calvario: la mujer a la que le alquiló se convirtió en una okupa. Tras solo tres meses de contrato, la inquilina dejó de pagar, y ahora la deuda por alquiler y suministros ya supera los 12.000 euros.

Agresión en vivo Durante la emisión en directo, una de las reporteras del programa intentó obtener la versión de la inquilina y su pareja. Sin embargo, el hombre reaccionó de forma violenta y roció con gas pimienta a la periodista y demás presentes en el lugar.

La reportera denunció la agresión en cámara: “Nos has rociado con gas pimienta cuando te han tocado a la puerta. Me he tragado el gas pimienta”. Por su parte, la pareja de la inquilina se defendió asegurando que “intentaban entrar por la puerta” y que solo buscaban protegerse: “Tenemos miedo. Por favor, dejadme ya en paz”.

Intervención de la Guardia Civil Tras el incidente, se dio aviso inmediato a las autoridades. Minutos más tarde, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local irrumpieron en el edificio y detuvieron al hombre en vivo. Según empleados de la empresa de desocupación, el detenido cuenta con un historial delictivo amplio: “Tiene bastantes órdenes, aparte de malos tratos, robos con violencia y delitos cometidos en el extranjero. Ha salido de prisión hará siete u ocho meses y le están buscando en varios países”.

Vecinos de la comunidad aseguran que las amenazas han sido constantes desde que la mujer y su pareja ocupan la vivienda. Además, se les acusa de haberse enganchado ilegalmente al suministro eléctrico.

Mientras tanto, Pilar, la propietaria, expresó entre lágrimas su desesperación: “Quise ayudarla porque estaba en una mala situación, y esto se convirtió en un infierno. Me siento desprotegida en mi propia casa”.