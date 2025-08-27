27 de agosto de 2025 - 21:15

Miles de personas participaron de la lluvia de tomates en la Tomatina de Buñol en España

Más de 22.000 personas protagonizaron la “batalla campal” con más de 120.000 kilos de tomate en la clásica fiesta por las calles de la localidad española.

Tomatina de Buñol

Tomatina de Buñol

Foto:

EFE/Miguel Ángel Polo
Por Redacción Mundo

La 78 edición de la Tomatina de Buñol, en Valencia, España, se desarrolló este miércoles donde 22.000 participantes se lanzaron durante una hora 120.000 kilos de tomate, dejando todo rojo en las calles de la localidad.

Leé además

Anmat dio marcha atrás y retiró sus advertencias sobre un puré de tomate de una marca reconocida.

Anmat se rectificó y ahora aseguró que el tomate triturado elaborado en Mendoza es seguro: "No son parásitos"

Por Redacción Sociedad
ANMAT alerta sobre unidades de tomate triturado Marolio.

Alerta de la Anmat: confirmó que un lote de tomate triturado viene con gusanos y detalló cómo identificarlo

Por Redacción Sociedad

Este año fue complicado y difícil tras el paso de la Dana, por ese motivo, el lema de este año “Tomoterapia” no fue elegido al azar, sino para “apartar lo malo y quedarnos con esta adrenalina y esta felicidad”, expresó la alcaldesa Virginia Sanz.

Embed - ¡Lluvia de tomates! Miles de personas participan de la Tomatina de Buñol en Valencia, España

De este modo, la Tomatina devolvió a Buñol el color rojo y la unión a sus calles en esta fiesta de Interés Turístico Internacional. Este año los 120.000 kilos de verduras provienen de la empresa Alius Trading, con sede en Don Benito y que fueron repartidos en siete camiones.

Un total de 400 personas han velado por la seguridad durante la celebración de la Tomatina, incluyendo efectivos de Protección Civil, así como miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre otros.

La 78ª edición del evento se ha desarrollado con agilidad, y ya con la llegada del segundo camión, el color rojo se había apoderado por completo de las calles de Buñol.

Tomatina de Buñol
Tomatina de Buñol

Tomatina de Buñol

Antes del inicio de la batalla, miles de asistentes se reunieron para bailar y refrescarse mientras desde los balcones les lanzaban agua. Una vez finalizada la fiesta, la localidad recuperó su aspecto habitual en muy poco tiempo.

"El pueblo necesita desahogarse y soltar, por eso tenemos que dejar a un lado la parte negativa de todo lo que hemos pasado, apartar lo malo y quedarnos con esta adrenalina y esta felicidad. Son nuestras raíces, es una manera de olvidar y de unirnos para disfrutar, es la terapia perfecta", ha destacado Sanz.

Una vecina de Buñol, en declaraciones a Europa Press, ha resumido lo que significa la Tomatina: "Para mí pura adrenalina, y la mejor fiesta que tenemos aquí; a la gente se la acoge como uno más del pueblo; abrimos las puertas a toda la gente de fuera. A Buñol nos afectó la dana pero es una demostración de que el pueblo sale adelante y esto va por toda la gente afectada, que podemos salir adelante y es una fiesta que no hace daño".

Fiesta internacional

La Tomatina se destaca especialmente por su alta proyección internacional. Entre quienes viven la lluvia de tomates pueden encontrarse turistas procedentes de más de 20 países diferentes.

Tomatina de Buñol
Tomatina de Buñol

Tomatina de Buñol

La alcaldesa calificó como “llamativa” la llegada de turistas de países como Japón o India que acuden principalmente a la fiesta. "Depende de los medios de comunicación y las campañas publicitarias, pero sí llama la atención si vienes por primera vez ver tantas nacionalidades y con esa misma ilusión que los vecinos, con sus camisetas representativas y demás".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Ciudadanos observan los alrededores a la escena de un tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, en Mineápolis, Minnesota.

Nuevo tiroteo en Estados Unidos: un joven entró a una escuela Católica y mató dos niños de 8 y 10 años

Por Redacción
Gusano barrenador: el brote que alerta por llagas dolorosas que no sanan

Gusano barrenador: el brote que alerta por llagas dolorosas que no sanan en humanos

Por Redacción Mundo
Luca Sinigaglia murió intentando salvar a su compañera Natalia Nagovitsyna en el pico Pobeda

Quién era Luca Sinigaglia, el escalador que quiso salvar a su compañera y murió en una montaña de 7.000 metros

Por Redacción Mundo
Perrita abandonada en el desierto cava un hoyo bajo un tanque de agua para proteger a un grupo de cachorros. 

Perrita abandonada en el desierto a 50 °C: se resguardaba bajo un tanque de agua cuidando un valioso secreto

Por Redacción Mundo