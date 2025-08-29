29 de agosto de 2025 - 09:40

El pequeño mamífero más buscado: la musaraña del Monte Lyell fue captada por primera vez en 100 años

Descubrimiento de animales. Primeras fotos de la musaraña del Monte Lyell registradas en Estados Unidos, un hito para la ciencia.

El pequeño mamífero más buscado la musaraña del Monte Lyell fue captada en imágenes por primera vez en 100 años (1)
Los Andes | Ramiro Viñas
Por Ramiro Viñas

nvestigadores de la Academia de Ciencias de California confirmaron que, tras más de un siglo, la musaraña del Monte Lyell, uno de los más esquivos animales salvajes, fue fotografiada con vida por primera vez en su hábitat natural de Sierra Nevada. El registro quedó documentado en este descubrimiento científico sobre especies raras.

Leé además

se advierte a los jardineros a dejar un alimento para los colibries en septiembre

Se advierte a los jardineros a dejar un alimento para los colibríes en septiembre

Por Andrés Aguilera
consume cuatro veces mas electricidad que un lavarropas nuevo: los argentinos aun conservan este electrodomestico en sus casas

Consume cuatro veces más electricidad que un lavarropas nuevo: los argentinos aún conservan este electrodoméstico en sus casas

Por Redacción

Una especie que permanecía invisible

Durante décadas, la musaraña del Monte Lyell fue conocida solo por descripciones científicas. Hasta 2024 era la única especie de mamífero californiano que nunca había sido fotografiada viva.

Los expertos organizaron expediciones nocturnas, con trampas monitoreadas de manera constante, hasta lograr las primeras imágenes de este pequeño mamífero.

El pequeño mamífero más buscado la musaraña del Monte Lyell fue captada en imágenes por primera vez en 100 años (1)

El esfuerzo de los científicos

Los investigadores trabajaron en la Sierra Nevada Oriental, donde lograron registrar cinco ejemplares.

Según la Academia de Ciencias de California, cada individuo fue fotografiado, estudiado y liberado después de recopilar datos sobre su comportamiento.

El análisis genético, realizado en conjunto con la Universidad de California en Berkeley, confirmó que se trataba efectivamente de la especie buscada.

  • Se fotografiaron cinco ejemplares vivos.
  • Se recolectaron datos de comportamiento y ecología.
  • Las pruebas genéticas confirmaron la identidad de la especie.

Descubrimiento y cambio climático

Aunque el hallazgo representa un logro histórico, los científicos advierten sobre la fragilidad de la musaraña del Monte Lyell.

El pequeño mamífero más buscado la musaraña del Monte Lyell fue captada en imágenes por primera vez en 100 años (2)

Su hábitat, en zonas de gran altitud, está en retroceso debido al cambio climático. Esta dependencia de ecosistemas fríos y montañosos hace que la especie sea especialmente vulnerable.

Los expertos esperan que este registro visual ayude a promover más estudios y programas de conservación.

Como remarcó la Academia de Ciencias de California, “documentar visualmente a la musaraña no solo es un hito científico, también es una oportunidad para generar conciencia sobre los riesgos que enfrentan especies poco conocidas”.

Este descubrimiento en Estados Unidos marca un precedente en la historia de la investigación de animales salvajes y abre una nueva etapa de conocimiento sobre uno de los mamíferos más misteriosos de Norteamérica.

Fuentes: Academia de Ciencias de California; Museo de Zoología de Vertebrados de UC Berkeley.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Descubrieron en Australia una nueva especie de ballena: cómo era hace 26 millones de años.

Descubrieron en Australia una nueva especie de ballena: cómo eran hace 26 millones de años

Por Redacción Mundo
fotografian por primera vez a un mamifero en peligro critico que irradia luz natural

Fotografían por primera vez a un mamífero en peligro crítico que irradia luz natural

Por Andrés Aguilera
la foto que sorprendio a los investigadores: un felino en peligro de extincion reaparece tras 20 anos

La foto que sorprendió a los investigadores: un felino en peligro de extinción reaparece tras 20 años

Por Andrés Aguilera
Descubrió tierra de nadie y fundó su propio país en Europa con una bandera inspirada en Argentina. Lo bautizó como Verdis.

Descubrió "tierra de nadie" y fundó su propio país con una bandera inspirada en Argentina

Por Redacción Mundo