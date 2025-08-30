Fingió su muerte para engañar a su familia y escapar a Europa: lo descubrieron y dieron una condena ejemplar

Ryan Borgwardt simuló un ahogamiento en el lago Green Lake, en Estados Unidos. Tras meses de incertidumbre, apareció con vida y lo denunciaron.

Fingió su muerte para escapar a Europa y fue condenado a 89 días de prisión por engañar a su familia

El caso de Ryan Borgwardt, un padre de Wisconsin, EE.UU. , que fingió su propia muerte para huir a Europa y comenzar una nueva vida, captó la atención de la opinión pública, y la justicia finalmente dictaminó sentencia. Tras un dramático engaño que movilizó a las autoridades locales, federales e internacionales, Borgwardt fue condenado a 89 días de prisión y una restitución de USD 30.000 por los costos de la búsqueda. La sentencia se emitió el 28 de agosto de 2024, tras un juicio que evidenció la planificación meticulosa de su fuga.

El 11 de agosto de 2024, Borgwardt desapareció durante un viaje en kayak por el lago Green Lake. Su esposa, al no recibir noticias de él, alertó a las autoridades al día siguiente. El equipo de rescate encontró un kayak volcado, caña de pescar y otros objetos personales flotando, lo que generó la suposición de que había muerto ahogado. A lo largo de las siguientes semanas, se desplegaron drones, sonar y perros rastreadores para intentar localizarlo en las profundidades del lago, pero la operación de rescate no dio resultados.

preso2 La reconstrucción del caso reveló que Borgwardt había planeado con precisión su escape. Infobae Plan de fuga y la pista que cambió todo La investigación cobró un giro cuando las autoridades canadienses informaron que Borgwardt había cruzado la frontera dos días después de su desaparición. Este dato reveló que había simulado su muerte, lo que llevó a los investigadores a explorar sus movimientos personales y financieros. Un análisis forense de su computadora portátil mostró que había eliminado pruebas de su actividad y contratado un seguro de vida por USD 375.000, además de transferir fondos a una cuenta bancaria en el extranjero.

La reconstrucción del caso reveló que Borgwardt había planeado con precisión su escape. Dejó una bicicleta eléctrica cerca del embarcadero, utilizó un kayak y una balsa inflable para simular un accidente y luego remó hasta la orilla. Después de viajar en bicicleta hasta Madison, tomó un autobús hacia Detroit y cruzó la frontera canadiense. Desde allí, voló hacia Europa del Este, donde intentó empezar una nueva vida con una mujer que había conocido en línea.

preso3 Los hijos de Borgwardt, dos adolescentes y una niña pequeña, fueron profundamente afectados al enterarse de que su padre había fingido su muerte y los había abandonado. Infobae El impacto en su familia y sentencia El impacto emocional en la familia de Borgwardt fue devastador. Su esposa, quien cooperó con las autoridades durante la investigación, vivió semanas de angustia al creer que su esposo había muerto. Los hijos de Borgwardt, dos adolescentes y una niña pequeña, fueron profundamente afectados al enterarse de que su padre había fingido su muerte y los había abandonado. "Ellos pensaron que su papá había muerto. Ahora, un día después, descubren que no lo está", comentó el sheriff del condado de Green Lake, Mark Podoll.