30 de agosto de 2025 - 01:25

Fingió su muerte para engañar a su familia y escapar a Europa: lo descubrieron y dieron una condena ejemplar

Ryan Borgwardt simuló un ahogamiento en el lago Green Lake, en Estados Unidos. Tras meses de incertidumbre, apareció con vida y lo denunciaron.

Fingió su muerte para escapar a Europa y fue condenado a 89 días de prisión por engañar a su familia

Fingió su muerte para escapar a Europa y fue condenado a 89 días de prisión por engañar a su familia

Foto:

Infobae
Por Redacción Mundo

El caso de Ryan Borgwardt, un padre de Wisconsin, EE.UU. , que fingió su propia muerte para huir a Europa y comenzar una nueva vida, captó la atención de la opinión pública, y la justicia finalmente dictaminó sentencia. Tras un dramático engaño que movilizó a las autoridades locales, federales e internacionales, Borgwardt fue condenado a 89 días de prisión y una restitución de USD 30.000 por los costos de la búsqueda. La sentencia se emitió el 28 de agosto de 2024, tras un juicio que evidenció la planificación meticulosa de su fuga.

Leé además

El joven se suicidó tras 36 horas atrincherado en su casa de Alicante, España.

Tragedia en España: se quitó la vida "por miedo" tras 36 horas atrincherado en su habitación

Por Redacción Mundo
el pequeno mamifero mas buscado: la musarana del monte lyell fue captada por primera vez en 100 anos

El pequeño mamífero más buscado: la musaraña del Monte Lyell fue captada por primera vez en 100 años

Por Ramiro Viñas

El 11 de agosto de 2024, Borgwardt desapareció durante un viaje en kayak por el lago Green Lake. Su esposa, al no recibir noticias de él, alertó a las autoridades al día siguiente. El equipo de rescate encontró un kayak volcado, caña de pescar y otros objetos personales flotando, lo que generó la suposición de que había muerto ahogado. A lo largo de las siguientes semanas, se desplegaron drones, sonar y perros rastreadores para intentar localizarlo en las profundidades del lago, pero la operación de rescate no dio resultados.

preso2
La reconstrucción del caso reveló que Borgwardt había planeado con precisión su escape.

La reconstrucción del caso reveló que Borgwardt había planeado con precisión su escape.

Plan de fuga y la pista que cambió todo

La investigación cobró un giro cuando las autoridades canadienses informaron que Borgwardt había cruzado la frontera dos días después de su desaparición. Este dato reveló que había simulado su muerte, lo que llevó a los investigadores a explorar sus movimientos personales y financieros. Un análisis forense de su computadora portátil mostró que había eliminado pruebas de su actividad y contratado un seguro de vida por USD 375.000, además de transferir fondos a una cuenta bancaria en el extranjero.

La reconstrucción del caso reveló que Borgwardt había planeado con precisión su escape. Dejó una bicicleta eléctrica cerca del embarcadero, utilizó un kayak y una balsa inflable para simular un accidente y luego remó hasta la orilla. Después de viajar en bicicleta hasta Madison, tomó un autobús hacia Detroit y cruzó la frontera canadiense. Desde allí, voló hacia Europa del Este, donde intentó empezar una nueva vida con una mujer que había conocido en línea.

preso3
Los hijos de Borgwardt, dos adolescentes y una niña pequeña, fueron profundamente afectados al enterarse de que su padre había fingido su muerte y los había abandonado.

Los hijos de Borgwardt, dos adolescentes y una niña pequeña, fueron profundamente afectados al enterarse de que su padre había fingido su muerte y los había abandonado.

El impacto en su familia y sentencia

El impacto emocional en la familia de Borgwardt fue devastador. Su esposa, quien cooperó con las autoridades durante la investigación, vivió semanas de angustia al creer que su esposo había muerto. Los hijos de Borgwardt, dos adolescentes y una niña pequeña, fueron profundamente afectados al enterarse de que su padre había fingido su muerte y los había abandonado. "Ellos pensaron que su papá había muerto. Ahora, un día después, descubren que no lo está", comentó el sheriff del condado de Green Lake, Mark Podoll.

Durante la audiencia, Borgwardt expresó su arrepentimiento: "Lamento profundamente las acciones que tomé esa noche y todo el dolor que causé a mi familia y amigos".

El tribunal impuso una pena de 89 días de cárcel, reflejando el tiempo que estuvo ausente, y le ordenó pagar USD 30.000 en restitución por los gastos de la búsqueda. La sentencia, que duplicó la recomendación inicial de la fiscalía, busca enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de manipular la confianza familiar y los recursos públicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris tras su mandato como vicepresidenta

Trump revocó la protección del Servicio Secreto a Kamala Harris tras su mandato como vicepresidenta

Por Redacción Mundo
El síndrome de Guillain-Barré paraliza a la población en Gaza,

El síndrome de Guillain-Barré paraliza a la población en Gaza, impulsado por la contaminación de agua y comida

Por Redacción Mundo
El ginecólogo de 86 años que asistió al parto más emotivo de su carrera: el de su primer bisnieto

El ginecólogo de 86 años que asistió al parto más emotivo de su carrera: el de su primer bisnieto

Por Redacción Mundo
Una mujer que cada día olvida lo sucedido el día anterior: el caso que inspiró la exitosa película Siempre el mismo día.

La mujer que inspiró una película de Adam Sandler: despierta cada día creyendo estar en 1994

Por Redacción Mundo