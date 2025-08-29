29 de agosto de 2025 - 01:45

El ginecólogo de 86 años que asistió al parto más emotivo de su carrera: el de su primer bisnieto

"El primer bebé que traje al mundo tiene 61 años y el último tres días", bromeó el especialista español.

Por Redacción Mundo

Juan Vidal, ginecólogo madrileño de 86 años, continúa ejerciendo su profesión en el Hospital Ruber Internacional en España, centro en el que ha trabajado durante décadas.

A lo largo de su carrera ha ayudado a nacer a numerosos bebés, pero este año ha vivido una experiencia única: ha asistido al parto de su primer bisnieto, llamado Leo.

"He atendido los partos de mis hijas y de mis nietos, pero nunca había sentido algo así", confiesa Vidal con emoción. Su nieta Meriam, madre del recién nacido, no tenía dudas. "Tenía que ser él. Solo mi abuelo podía hacerlo", afirmó visiblemente conmovida. Curiosamente, ella misma nació hace 30 años en esa misma sala donde ahora ha dado a luz a su hijo.

A pesar de los nervios y la mezcla de emociones —alegría y también cierta inquietud—, el parto transcurrió sin complicaciones. En apenas tres horas, Leo llegó al mundo guiado por las manos expertas de su propio bisabuelo.

Con una gran sonrisa, Vidal recuerda: "El primer niño que traje al mundo tiene ahora 61 años y el último, mi nieto, tres días". Y luego agregó con convicción que no sería su último parto: "No se acaba aquí mi historia".

A sus 86 años, este veterano doctor, que ha asistido en el nacimiento de miles de bebés, continúa acudiendo diariamente al hospital. Allí, sigue atendiendo a pacientes en la unidad de la mujer, un servicio que él mismo fundó hace ya 34 años.

