Javier Milei encabezó la mesa política nacional y advirtió: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

El presidente argentino llevó a cabo la primera reunión del nuevo espacio creado, integrado por funcionarios cercanos a él. “Sabemos que es difícil, pero es el único camino”, aseguraron.

El presidente Javier Milei encabezó la primera reunión de la "mesa política nacional" de su espacio y definió la situación del país con una frase contundente: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”. El nuevo núcleo de decisiones -integrada por funcionarios cercanos- nació tras la caída electoral en PBA.

La publicación realizada en su cuenta personal de X fue acompañada por una foto del encuentro, donde se lo vio rodeado de la secretaria presidencial, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el jefe de Gabinete Guillermo Francos; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich; presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el vocero Manuel Adorni, figuras centrales dentro de su armado político.

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.

VLLC! https://t.co/6bmJVk5k1d — Javier Milei (@JMilei) September 9, 2025 Comunicado de La Libertad Avanza El partido de La Libertad Avanza indicó en un comunicado, también publicado en X, que Milei “lideró la nueva Mesa Política Nacional” para “trabajar con el fin de defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad”.

“Vamos a poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes. Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron”, añadió el partido.

Y reiteró: “Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen”.