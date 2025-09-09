9 de septiembre de 2025 - 22:50

El Mago sin Dientes irrumpió en Casa Rosada para pedirle una reunión a Milei

El mediático reclamó ser escuchado por el presidente y lanzó una pregunta provocadora: “¿Dónde está el PRO?”. El insólito episodio quedó registrado.

Los Andes | Redacción Política
En medio de la tensión y las reuniones de crisis en la Casa Rosada por la derrota electoral, se vivió un momento insólito: el mediático Pablo "Mago sin Dientes" Cavaleiro se presentó en la puerta para pedir una reunión con el presidente Javier Milei.

El Mago, un histórico militante del PRO, llegó a la explanada de la Casa de Gobierno mientras se retiraban figuras clave como Patricia Bullrich y los intendentes Diego Valenzuela y Ramón Lanús. Abordado por la prensa, explicó el motivo de su visita: "Sinceramente, yo vine para que me escuche, quiero que me escuche el presidente, quiero hablar". Según supo Noticias Argentinas, el mediático buscaba entender por qué el PRO, su partido, no tuvo mayor protagonismo en la alianza con La Libertad Avanza.

"¿Dónde está el PRO?"

En diálogo con TN, el Mago sin Dientes, visiblemente preocupado, se preguntó: "¿Dónde está ese partido político (PRO) que tuvo en un momento el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, la nación? Y hoy quiero que me escuchen porque yo quiero que la Argentina salga adelante".

"Hubo un PRO, un partido que me dijo 'apoyemos a este gobierno' y ese partido que a mí me representa dijo 'apoyemos este gobierno'. Y yo hoy estoy queriendo hablar con este gobierno, que me escuchen", insistió.

Tras su reclamo, el personal de la Casa Rosada le informó que debía seguir la vía formal para solicitar una audiencia. "Me están diciendo que voy a hacer una carta para ver si me recibe el presidente", concluyó antes de retirarse. Su visita se dio mientras terminaba la reunión de la "mesa política bonaerense" del oficialismo, de la que participaron Cristian Ritondo y Diego Santilli, para analizar la dura derrota del domingo.

