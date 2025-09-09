9 de septiembre de 2025 - 14:47

Milei suspendió su viaje a España y no será parte de un acto de la ultraderecha tras la caída electoral

El presidente tenía programado viajar este viernes al viejo continente, pero, “con el panorama actual, era lo más lógico”, advirtieron fuentes cercanas a Casa Rosada.

Milei no participará del acto ultraderechista en España.

Milei no participará del acto ultraderechista en España.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei decidió cancelar el viaje que tenía programado para este viernes a España, en el que iba a participar de un evento de ultraderecha organizado por Vox. La decisión se conoció en medio de la tensión política que generó el revés electoral en la provincia de Buenos Aires.

Leé además

Ernesto Sanz le pidió a Alfredo Cornejo que separe a la UCR de La Libertad Avanza en 2027.

Ernesto Sanz rompió el silencio para hacerle un reclamo a Alfredo Cornejo: qué pidió

Por Juan Carlos Albornoz
Santiago Caputo durante el discurso de Milei tras la derrota en las elecciones bonaerenses frente a Fuerza Patria.

Interna en La Libertad Avanza: ¿qué pasó entre Santiago Caputo y Luis Petri?

Por Redacción Política

La suspensión fue confirmada por fuentes de Cancillería, que señalaron que el mandatario modificó su agenda internacional en el marco de la movida situación política actual que atraviesa el oficialismo. Milei ya tenía compromisos cerrados en Madrid, pero finalmente no viajará.

Actividades que canceló Milei

Entre las actividades previstas figuraba una conferencia en la IE University, una institución académica de renombre en España, que ya había enviado invitaciones a sus alumnos para la clase magistral. Pese a la expectativa generada, el acto no se concretará.

El motivo principal de la visita era la cumbre “Viva Europa 2025”, que reúne cada año al grupo parlamentario “Patriotas”, del que forman parte figuras como Santiago Abascal, Marine Le Pen y Viktor Orban. Milei había asistido a la edición anterior en su primer año de gestión.

La presencia del presidente había sido confirmada previamente por Vox, que crece en las encuestas españolas con un discurso centrado en la inmigración y la identidad nacional. Sin embargo, la derrota en Buenos Aires alteró los planes oficiales y dejó sin efecto el viaje.

Aunque desde el Gobierno no dieron precisiones sobre las razones de la cancelación, la decisión se conoció pocas horas después de los resultados electorales que sacudieron a la Casa Rosada. “Era lo más lógico con este panorama”, indicó una fuente diplomática.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con un video, la UBA le pidió a Milei que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario.

Con un video, la UBA le pidió a Milei que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario

Por Redacción Política
La cantante argentina Lali Espósito. 

Lali Espósito ratificó la dedicatoria de su nuevo tema a Javier Milei: "Un chiste son"

Por Redacción Espectáculos
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió hoy en la necesidad de que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” para coordinar con él una reunión entre ambos, después del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito.

Axel Kicillof le reclamó a Milei que "levante el teléfono" y cambie el rumbo tras el triunfo peronista

Por Redacción Política
andres asiain en aconcagua radio: es un certificado de defuncion para el programa economico de milei

Andrés Asiain en Aconcagua Radio: "Es un certificado de defunción para el programa económico de Milei"

Por Redacción