Milei suspendió su viaje a España y no será parte de un acto de la ultraderecha tras la caída electoral

El presidente tenía programado viajar este viernes al viejo continente, pero, “con el panorama actual, era lo más lógico”, advirtieron fuentes cercanas a Casa Rosada.

El presidente Javier Milei decidió cancelar el viaje que tenía programado para este viernes a España, en el que iba a participar de un evento de ultraderecha organizado por Vox. La decisión se conoció en medio de la tensión política que generó el revés electoral en la provincia de Buenos Aires.

La suspensión fue confirmada por fuentes de Cancillería, que señalaron que el mandatario modificó su agenda internacional en el marco de la movida situación política actual que atraviesa el oficialismo. Milei ya tenía compromisos cerrados en Madrid, pero finalmente no viajará.

Actividades que canceló Milei Entre las actividades previstas figuraba una conferencia en la IE University, una institución académica de renombre en España, que ya había enviado invitaciones a sus alumnos para la clase magistral. Pese a la expectativa generada, el acto no se concretará.

El motivo principal de la visita era la cumbre “Viva Europa 2025”, que reúne cada año al grupo parlamentario “Patriotas”, del que forman parte figuras como Santiago Abascal, Marine Le Pen y Viktor Orban. Milei había asistido a la edición anterior en su primer año de gestión.

La presencia del presidente había sido confirmada previamente por Vox, que crece en las encuestas españolas con un discurso centrado en la inmigración y la identidad nacional. Sin embargo, la derrota en Buenos Aires alteró los planes oficiales y dejó sin efecto el viaje.