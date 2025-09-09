Interna en La Libertad Avanza: ¿qué pasó entre Santiago Caputo y Luis Petri?

Los gestos más simples, a veces, explican todo. Algunas imágenes del domingo en el búnker de La Libertad Avanza así lo reflejan. En particular, un instante en el cual el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Defensa, Luis Petri , protagonizaron un cruce incómodo.

El incidente duró muy pocos segundos, pero bien puede ser reflejo de los problemas de relación en el entorno del Presidente. Caputo entró al escenario en compañía de Karina y Javier Milei y empezó a saludar a todos los ministros presentes con un abrazo, pero cuando terminaba de acomodarse, trató en forma un tanto despectiva al funcionario mendocino.

El breve cruce de miradas y los gestos entre Santiago Caputo y Luis Petri en el búnker de La Libertad Avanza no pasaron desapercibidos para usuarios de las redes.

Usuarios de las redes sociales descubrieron el gesto y lo mostraron desde distintos puntos de vista. De frente al escenario, se ve con claridad que Petri le apoya una mano en el hombro a Caputo para solicitarle que se acomode al lado suyo, no adelante, como se había ubicado, porque lo tapaba . La respuesta del asesor es una mirada a Petri por sobre su hombro . Luego le mira los pies, con cierta soberbia, y se corre apenas un poco.

Si bien Caputo se desplaza unos centímetros y retrocede un paso, para no taparlo tanto a Petri, igual permanece parado adelante de la línea de los ministros . Como si fuera más importante que ellos, puede interpretarse.

Una grabación en video realizada desde el costado del escenario muestra la escena completa y termina de confirmar que Caputo no manifiesta en sus gestos sentirse "uno más" en el elenco oficialista.

Eso se entiende en el desarrollo de la secuencia. Caputo entra al escenario detrás de Karina Milei y antes que Javier Milei. O sea, se despliega así el triángulo de hierro, el centro mismo del poder, un trío que es más importante que todo el resto del Gobierno.

Al resto le cabe la misión de apoyar y aplaudir, pero no de protagonizar. De hecho, Karina Milei, al igual que Caputo, se paran adelante del resto en el escenario para entornar al Presidente en el momento de su discurso

Caputo y Petri, quién es quién en el gobierno

Luis Petri es el ministro de Defensa de la Nación y uno de los funcionarios que más destaca Javier Milei por sus aportes. Su lealtad está a la vista: el Presidente decidió a último momento que fuera candidato a diputado nacional por Mendoza y hasta lo hizo renunciar al radicalismo para afiliarse a La Libertad Avanza. Cumplió el mendocino con cada instrucción, sin chistar.

Luis Petri-candidato El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, es candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza

Pero así como lo destacan a nivel nacional, en Mendoza hay quienes minimizan sus atributos. Es el caso de la propia vicegobernadora Hebe Casado, quien este lunes fue irónica al sugerir que Petri no es el mejor de los funcionarios. " Yo creo que Petri siempre fue un buen legislador", afirmó entre risas.

Ahora, Santiago Caputo está "un paso adelante" y eso ha quedado claro en los últimos movimientos del Ejecutivo nacional.

Santiago Caputo en la mira: piden que rinda cuentas ante la Oficina Anticorrupción

Tras la derrota en las elecciones de provincia de Buenos Aires, Milei decidió conformar una "mesa política nacional" en la que tiene un asiento, junto a Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Martín Menem y Manuel Adorni.