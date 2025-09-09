Coimas en Andis: Diego Spagnuolo evitó pedir la nulidad de la causa y podría presentarse como arrepentido

Las defensas de los exfuncionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad , Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, optaron por no adherir, al menos por el momento, al pedido de nulidad en la causa que investiga presuntas coimas entre el gobierno y la droguería Suizo Argentina.

El abogado de la familia Kovalivker, Martín Magram, presentó dos escritos con el objetivo de cerrar el expediente judicial. En el primero, argumentó que la denuncia se basaba en audios sin validez legal; en el segundo, invocó el principio de “cosa juzgada”, ya que existió una causa previa, archivada, relacionada con supuestos sobreprecios en compras del plan Incluir Salud.

Ante esto, el juez Casanello solicitó la opinión de las defensas , que respondieron este lunes, justo antes del vencimiento del plazo establecido.

A continuación, se espera la respuesta del fiscal federal Franco Picardi, quien lleva adelante la investigación, y de la ONG Poder Ciudadano, que interviene en el expediente como parte querellante.

Los abogados de Spagnuolo pidieron una prórroga para pronunciarse sobre la nulidad, argumentando que necesitan “poder ver la causa” antes de definir una posición. Los letrados que lo representan son Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz de Lamadrid.

Desde el entorno del ex titular de la Andis señalaron que esta decisión no forma parte de una estrategia para convertirlo en “arrepentido” o “imputado colaborador”. No obstante, admitieron que esa alternativa sigue vigente: “La decisión la va a tomar él”, dijeron cerca de Spagnuolo.

Droguería Suizo Argentina

En cuanto a Daniel Garbellini, los abogados que lo representan —Martín Olari Ugrotte y Agustín Biancardi— manifestaron que aún no están en condiciones de pronunciarse sobre el planteo presentado por los Kovalivker, ya que no han podido acceder al expediente.

Esta limitación se debe al secreto de sumario que rige en la causa, el cual estará vigente al menos hasta el próximo jueves. El fiscal Picardi podría solicitar una extensión de otros diez días.

En una nota dirigida al juez Casanello, los defensores explicaron: “A esta altura de los acontecimientos desconocemos por completo si los audios que oficiaron como disparadores de la presente investigación son verdaderos, editados, construidos por Inteligencia Artificial, obtenidos de manera ilícita, o alguna otra alternativa que aún nos encontramos analizando, y que, hasta tanto no podamos tener acceso a la investigación, no podremos adoptar una postura fundada”.

Una vez que el juez reciba las opiniones de la fiscalía y la querella, quedará en condiciones de decidir sobre el pedido de nulidad. Cualquiera sea la resolución, podrá ser apelada ante instancias superiores.

Tanto los propietarios de la droguería Suizo Argentina como Spagnuolo y Garbellini continúan bajo investigación, aunque por el momento no se les ha imputado formalmente ningún delito.

En su pedido de nulidad, los abogados de los Kovalivker sostuvieron que, incluso sin tener acceso completo a los detalles del caso, corresponde anular el proceso por el “oscurantismo, la desinformación y falta de un procedimiento ajustado a derecho” que —a su entender— marcaron el inicio de la investigación.