Quién está detrás de Carnaval, el canal de streaming de Rial, Canosa, Mauro Federico y Fantino

A los 46 años, Pablo Toviggino no sólo es uno de los hombres más poderosos del fútbol argentino , sino que también extiende su influencia al mundo de los medios con el nuevo Carnaval Stream, que reúne a famosos Viviana Canosa, Jorge Rial -ambos enemistados durante décadas-, Alejandro Fantino y Fabián Doman.

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia es uno de los inversores detrás del nuevo canal de streaming , que tiene como director a Pablo Jiménez , empresario de medios y responsable de portales como Doble Amarilla y Data Clave, además de la emisora Dsports Radio FM, según reportó Clarín.

El hombre de confianza de Tapia es el responsable financiero de la existencia de Carnaval Stream , con programas que tienen a Jorge Rial, Viviana Canosa, Fabián Doman y Alejandro Fantino . El presupuesto de esta emisión de los cuatro conductores, que se llama "Cónclave", ronda los $40 millones por mes.

Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia. Es el principal inversor en Carnaval Stream.

Reunir a esas personas del espectáculo fue inédito porque, por ejemplo, Rial y Canosa estuvieron peleados durante un cuarto de siglo, pero ya están desde este año como amigos frente a las cámaras. Fantino, en tanto, es la estrella de Neura, mientras que Doman fue presidente de Independiente.

Además de estas cuatro personalidades, en Carnaval Stream también aparecieron el periodista deportivo "Toti" Pasman, el periodista político Mauro Federico y Andrés "Duka" Ducatenzeiler (expresidente de Independiente y militante kirchnerista).

Cómo ganó poder Pablo Toviggino, la "mano derecha" de Chiqui Tapia

Rosarino de nacimiento y santiagueño por adopción, Toviggino irrumpió en la AFA desde un espacio poco habitual: la equitación. De allí saltó al fútbol provincial como dirigente de un pequeño club en Santiago del Estero.

Carnaval Stream tiene como programa estelar "Cónclave", con Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman y Alejandro Fantino

Su ascenso fue meteórico: presidente del Consejo Federal, vicepresidente de Barracas Central, miembro del Comité de Regularización de la AFA y desde 2020, tesorero del Comité Ejecutivo para el período 2021-2025. Todo sin dejar la presidencia de la Liga Santiagueña de Fútbol.

En ese camino, su sociedad con “Chiqui” Tapia, a quien llama “el Comandante”, fue fundamental. Bajo su ala consolidó poder en un mapa del fútbol que históricamente marginaba a las provincias. Santiago del Estero, gracias también a sus vínculos con el gobernador Gerardo Zamora, hoy cuenta con clubes en las divisiones principales y con el estadio Único Madre de Ciudades, una obra de 1.500 millones de pesos inaugurada en 2021, donde ya se jugaron finales locales y partidos de la Selección Argentina.

Políticamente activo, Toviggino militó abiertamente contra Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2023, en rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas, y llamó a votar por Sergio Massa, con quien se lo vincula estrechamente en los pasillos del poder deportivo y político.

También fue señalado como el ideólogo de los cambios más controvertidos en los torneos nacionales, especialmente en lo que refiere a ascensos y descensos. No dudó en salir al cruce de quienes criticaron el esquema, incluso con duras respuestas públicas a dirigentes como Jorge Brito (River), Sebastián Verón (Estudiantes) o incluso a Carlos Tevez, cuando dirigía a Independiente.