Así fue el estreno de "Cónclave", el programa de Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman

Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman se unieron este lunes en un nuevo proyecto que promete generar ruido en el panorama mediático y político argentino. El programa que nombraron Cónclave , se emite todos los lunes a las 20 horas por el canal de YouTube Carnaval y desde su debut dejó en claro que no pasará desapercibido.

Alejandro Fantino fue aún más directo. Desde su rol como voz disruptiva del panel, lanzó una advertencia a quienes estén en el poder: “ Yo voy a hacer conch... al que tenga que hacer conch... Explota todo por el aire. Si me quieren limpiar en cinco minutos, no tengo ningún problema. Ya tuve demasiado miedo trabajando en canales que si decías algo tenías quilombo. Me voy a Neura, mi casa, tranquilo”, sostuvo.