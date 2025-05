Qué dijo Lía Salgado sobre Jorge Rial: la letal frase que reaviva un conflicto de años

En diálogo con Fede Flowers en el programa “Se terminó la joda” por Splendid AM 990, la periodista volvió a apuntar contra Rial con palabras muy duras. “ Si yo pudiera asesinarlo, lo asesino . Si vos trabajás con él, lo lamento por vos”, lanzó sin rodeos, cuando le consultaron por su relación con el conductor de Intrusos .

La conductora también se refirió al perfil del exconductor de América. “Una persona que hace eso es una mala persona. Esa es mi definición. No le hago de psicóloga”, expresó. “No sé por qué le pasa. Es un tema de él. Yo veo que es un tipo que todo lo que agarra él lo destruye ”, añadió.

Al escuchar esa última frase, Flowers mencionó a la hija del periodista, Morena Rial, en referencia a sus constantes enfrentamientos públicos con su padre. Pero Lía prefirió no avanzar sobre esa línea. “No, de eso no voy a opinar porque no soy tan cruel”, respondió, marcando distancia.