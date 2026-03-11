La foto de Morena Rial desde la cárcel que publicó su exabogado antes de que regresa a casa

Después de cinco meses detenida, Morena Rial recibió un beneficio judicial que le permitirá dejar la cárcel y continuar su condena en su domicilio . La decisión fue tomada por la Cámara de Casación bonaerense, que autorizó el cumplimiento de la pena bajo arresto domiciliario.

Una mujer trans se negó a un control de alcoholemia, embistió a una policía y chocó contra una patrulla

La medida llega tras 150 días en la Unidad Penitenciaria 51 de Mujeres de Magdalena. La joven deberá permanecer en el domicilio fijado y utilizar una tobillera electrónica para monitorear que respete estrictamente las condiciones impuestas por la Justicia.

En medio de la noticia, su exabogado y amigo Alejandro Cipolla compartió una foto de la influencer tomada dentro del penal y celebró públicamente la resolución. El letrado aseguró que la joven pronto volverá a su casa. “Por fin se logró justicia”, escribió.

La influencer fue arrestada el pasado 10 de octubre del 2025 por su presunta vinculación con una serie de robos agravados con modalidad “escruche” en la zona de Villa Adelina. Previamente estuvo alojada unos días en la Comisaría de la Mujer de Martínez, hasta que se liberó el cupo penitenciario.

En las últimas horas, Cipolla celebró el fallo de la Justicia y difundió una imagen de Morena desde la Unidad Penitenciaria de Magdalena en su cuenta de Instagram, según informó Noticias Argentinas.

“Mañana @mooreriaal de vuelta en su casa. Por fin se logró justicia”, expresó el letrado. “Última llamada desde Magdalena con @mooreeriaal”, escribió Cipolla al publicar la foto de la influencer en prisión.

image

Según trascendió, su padre, Jorge Rial y su hermana Rocío presentaron un escrito en apoyo a la joven, lo que terminó por ser decisivo para la Justicia a la hora de otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria. Cabe destacar que son ellos quienes tienen la custodia del hijo menor de la influencer.

El mayor se encuentra con su padre. El documento firmado por su familia garantizaba el cumplimiento de las obligaciones y el apoyo económico para ella y su hijo de un año. Ahora, la influencer deberá cumplir con el uso de una tobillera para controlar que no salga del domicilio fijado y poder reafirmar su vínculo con su hijo Amadeo.