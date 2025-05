"No digan estupideces": Viviana Canosa opinó sobre la repercusión de su denuncia

Viviana Canosa volvió a generar revuelo con un duro descargo al aire tras las repercusiones que generaron las denuncias que presentó ante la Justicia y que tomaron estado público en distintos medios. Durante la emisión de su programa, se refirió al estado actual de la causa y apuntó contra quienes, según ella, no respetan la gravedad del asunto.

Viviana Canosa Viviana Canosa reveló que aceleró su declaración en la Justicia por "presiones de poderosos". El fuerte descargo de Viviana Canosa “Todos decían que no había secreto de sumario en la causa, en la denuncia que yo hice. Claramente, hay secreto de sumario y se extendió”, afirmó en vivo. Luego, visiblemente molesta, agregó: “Les pido por favor que tengan respeto hacia mi denuncia, si no es molestarlos demasiado. Y que no digan estupideces, nada más que eso, porque se cuelga todo el mundo de esto que es algo serio”.

Viviana Canosa le respondió a Yanina Latorre En el tramo final de su mensaje, Canosa insistió en la existencia de novedades judiciales y convocó a más personas a animarse a hablar: “Recordemos, además, yo supongo, no lo sé, no me consta, lo dirás vos, hay nuevos testigos. Por lo tanto, calculo que por eso también sigue el secreto de sumario. Hay nuevos testigos. Anímense y sigan denunciando. Hay mucha gente que está denunciando con su identidad reservada. Esto es en serio. Por lo menos yo me lo tomo en serio”.

La situación de Lizy Tagliani Además de referirse a su causa, Canosa aprovechó el mismo espacio para opinar sobre otro tema que dio que hablar: el cruce de Lizy Tagliani con un productor durante un streaming del canal Olga, que se viralizó en redes y fue replicado por Puro Show. Fiel a su estilo frontal, la periodista no se guardó nada: “Esta Lizy es la que yo conozco. Eso que veo es lo que yo conozco, no me sorprendió”.