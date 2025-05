Sorprendió a todo el mundo: Graciela Alfano confirmó que estará en el casamiento de Matías Ale

Las palabras de Graciela Alfano

Graciela Alfano reveló cómo fue su invitación: “Ya me invitó. Si estoy, es posible que vaya, yo estoy muy contenta con que le vaya bien”, expresó. La actriz explicó por qué le gustaría estar presente en un día tan especial para su ex: “Pasó mucho tiempo. A mí me encantaría que a Matías realmente le vaya muy bien en la vida, como me gustaría que a todos mis ex les vaya bien”, aunque marcó una excepción con su último vínculo amoroso: “Salvo al último que lo tengo todavía ahí, porque no se portó bien. Estoy en contacto cero y la verdad preferiría olvidarme, pero ya va a pasar”.