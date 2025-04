"No se puede creer": el mensaje de la China Suárez a Graciela Alfano que generó polémica

Graciela Alfano rechazó hacer un magazine en El Nueve: "No me gusta dejar a la gente sin laburo"

“Yo la amo a la Chinita. Podría ser hija mía. Realmente la quiero, es divina, es una bomba. Yo creo que esa pareja con Icardi tenía que ser. Eso ya estaba en el destino de ellos”, comentó entonces. Además, criticó con firmeza el rol de Wanda Nara en el conflicto, sugiriendo que ella no supo retirarse a tiempo de una relación que ya no tenía sentido.

“Yo soy una mujer fuerte, con experiencia, con carácter… A mí no se me para cualquiera y me hace temblar”, había declarado Graciela, al explicar por qué entiende lo difícil que puede ser para otras mujeres salir de vínculos conflictivos. Pero también insistió en la importancia de hacerse respetar: “Te portaste mal, te vas de mi casa”.

Ese mensaje, que años atrás podía haber parecido parte de una entrevista más, hoy cobra otro valor. El cruce reciente entre Graciela Alfano y la China Suárez no es solo una expresión de admiración pública.