Por qué la China Suárez dejó plantada a la cantante internacional, Noa Kirel: detalles del escándalo

La China Suárez sorprendió al anunciar que no participará del show que la cantante israelí Noa Kirel dará el próximo 14 de abril en Tel Aviv. A través de sus redes sociales, explicó que tomó esta decisión tras recibir amenazas contra ella, sus hijos y su pareja, Mauro Icardi.

La idea de Noa era unir culturas a través de la música . Por eso, había invitado a la China Suárez a cantar con ella en su show más ambicioso hasta la fecha. Sin embargo, la actriz comunicó en las últimas horas que no podrá asistir al evento. Si bien no dio demasiadas precisiones sobre el origen de las amenazas, dejó entrever que se encuentra angustiada y que prioriza la seguridad de sus seres queridos.

“ Lo lamento, Noa, no podré ir en esta oportunidad . Estoy muy agradecida por tu invitación y estoy segura de que el show va a ser fabuloso. Nos vemos pronto en Argentina”, escribió La China en una historia de Instagram, en inglés, en respuesta al anuncio que había hecho la cantante israelí en sus propias redes.

Noa Kirel también se expresó al respecto. En un mensaje que publicó en su cuenta oficial, mostró su tristeza por la decisión de la actriz argentina. “La verdad es que hoy en día no es fácil ser israelí. Yo quería que la música nos una y me da lástima que haya cedido a las amenazas, pero igual sigo teniendo amor y respeto por Eugenia”, escribió.

image.png

Más tarde, la cantante publicó un video en hebreo en el que relató la conversación que mantuvo con La China. “Eugenia habló conmigo ayer y me contó que, a raíz de su participación en mi recital y del video que subimos, está recibiendo amenazas de muerte, contra la vida de sus hijos y contra su novio que juega al fútbol en Turquía. Ella está muy asustada. No estoy enojada, me entristece”, explicó con visible pesar.