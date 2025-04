Mauro Icardi y la China Suárez reaccionaron a los supuestos celos del jugador por Franco Colapinto

La versión de la supuesta escena de celos la dio el panelista de LAM (América TV), Pepe Ochoa . "Mauro le dijo a la China: 'Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Espero que no me mientas porque yo sé que todas tus otras relaciones estuvieron llenas de mentiras y omisiones '", aseguró el periodista.

Según el mismo relato, Icardi habría enfrentado a la actriz tras enterarse de que el contacto con Colapinto no se habría limitado a un solo encuentro en España. “Mauro la encaró y le dijo: ‘¿Por qué me mentís? Tengo la data de que se cruzaron más de una vez y no solo en España. Me molesta porque vos me mandabas mensajes a mí cuando estaba en México y también le estabas mandando mensajes a este pibe’", detalló Ochoa.