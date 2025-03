Graciela Alfano rechazó hacer un magazine en El Nueve: "No me gusta dejar a la gente sin laburo"

Graciela Alfano decidió no sumarse a un nuevo programa en “El Nueve” tras enterarse de que la periodista Karin Cohen perdería su espacio en la señal . La exvedette, que estaba en negociaciones para conducir un magazine diario, aseguró que no quería “perjudicar” a otros trabajadores con su llegada.

Respecto al levantamiento del ciclo “Todas las Tardes” , la diva y ex de Matías Alé se enteró a través de los medios de comunicación: "Vi un video que me conmovió, donde Karin Cohen- que es una chica que aprecio y admiro como periodista- se despedía de su camarín" .

Karina Cohen Karina Cohen, conductora de Todas las Tardes, programa levantado por el canal. Gentileza

"No me gusta dejar a la gente sin laburo. Lo está haciendo bien, vi el programa (...). Me pasó algo. Respondo a mis emociones e intuición, no sólo a mi mente analítica. Me hizo mal, soy una persona empática", concluyó Alfano al respecto.