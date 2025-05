Fabiana Cantilo, furiosa porque no le dieron la visa para ir a Estados Unidos: por qué se la negaron

Fabiana Cantilo tenía planificada una gira próxima por Estados Unidos, pero en las últimas horas su equipo comunicó que se encuentra suspendida por “razones ajenas al artista y la producción”.

Si bien el anuncio fue breve y sólo informó la forma para solicitar la devolución de las entradas, la cantante decidió hacer un descargo propio en sus redes, fiel a su estilo.

la-suspension-de-sus-shows-en-estados-unidos-fuente-instagramfabitacontenta-5DVFAOS3OJF3VM4GENCYEBCOKI.avif El anuncio de la producción de Cantilo, tras la suspensión de su gira. “Me aconsejaron que no hable, pero no puedo con mi genio. Tengo que explicar”, dijo a través de su cuenta de Instagram. Allí sostuvo que el inconveniente fue que le negaron la visa para ingresar a Estados Unidos.

“Yo saqué a la luz que estoy en recuperación hace 13 años. El tipo me preguntó si tenía problemas con las drogas. ‘Sí, pero hace mucho’, le digo. Las otras veces que fui a Estados Unidos, que fui millones de veces, mentí. Porque si paré de drogarme hace trece años, antes me drogaba”, compartió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Soy Pol de Rockdata (@rockdataok) “Están viendo si me dan o no me dan la visa por decir la verdad. Es como todo al revés. Al final es muy gracioso”, agregó. “Es un momento super heavy en Estados Unidos y, cuando vas a entrar te preguntan si tuviste problemas con las drogas. Pero como Gastón Pauls y yo rompimos el anonimato para ayudar a otras personas para que vean que se puede vivir sin drogas, ahora viene con un castigo”.