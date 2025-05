Wanda Nara reveló si dejaría ir a sus hijas a una posible boda entre Mauro Icardi y la China Suárez

Wanda Nara rompió el silencio durante una entrevista en un móvil de LAM. La famosa empresaria habló y dió una respuesta tajante sobre las crecientes versiones sobre un supuesto compromiso entre Mauro Icardi y la China Suárez. Las repercusiones de sus comentarios inundaron las redes sociales.

Mauro Icardi y la China Suárez se comprometieron en Miami Mauro Icardi y la China Suárez se comprometieron en Miami. La polémica respuesta de Wanda Nara Santiago Riva Roy, periodista de LAM, fue al hueso y le preguntó sin rodeos a la empresaria: “¿Si hay propuesta de casamiento, tus hijas asistirían?” Sin dudarlo, Wanda respondió con una frase que dejó clara su postura y podría incomodar a su ex: “Ya te dije que mis hijas no se van a prestar más a ningún circo”. La contundencia de su declaración generó un gran revuelo entre sus seguidores, quienes no dejaron pasar desapercibida la situación.

Wanda Nara.jpg Wanda Nara respondió con una frase contundente. Su vínculo con L-Gante Pero no fue el único episodio que la tuvo como protagonista. Casi al mismo tiempo, L-Gante reveló detalles de su confuso vínculo con Wanda, que aún parece no estar del todo terminado. Invitado a La Noche de Juana por eltrece, el cantante fue consultado por Juana Viale sobre su situación sentimental: “¿Pero estás en pareja o no estás en pareja? ¿Qué nombre le podemos poner a ese vínculo?”, le preguntó la conductora. L-Gante, lejos de esquivar la cuestión, respondió sincero: “Lo mismo me pregunto porque también estoy medio confundido.”

L-Gante. El tenso momento que vivió L-Gante Además, explicó que en los últimos días fue objeto de múltiples rumores, a los que eligió no responder: “La semana pasada se me acusó de todo. Supuestamente, lo que dijo ella, es que me había dejado, y también inventaron que fue por esto o por lo otro. No me hice cargo de ninguna de esas acusaciones.”