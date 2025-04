Viviana Canosa confesó por qué estaría en pareja con Yanina Latorre

Canosa respondió en su ciclo y no solo se rió de la situación, sino que también dejó claro que, si bien nunca estuvo con una mujer, no descarta nada. "Parece que soy algo así como una fantasía sexual de Yanina, y creo que en esta me prendo", soltó entre risas y miradas cómplices a su equipo.

La fuerte declaración de Yanina Latorre

La frase de Latorre había sido contundente: “Para mí Viviana debe ser buenísima en la cama. Te pone una voz de con... cuando habla, me encanta. Porque a mí me gustan las minas, eh”. Canosa, al escuchar esto, lanzó una respuesta sin filtros: “Yo hasta acá vengo invicta de mujeres”, y siguió: “Pero a esta altura ya no me gusta ningún tipo, así que no sé... ¿por qué no?”.