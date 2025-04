Adrián Suar confesó que opina sobre la denuncia de Viviana Canosa: "Sólo Dios sabrá"

“La denuncia la hace Viviana, que es una persona adulta, mayor de edad. Esas cosas no las puedo manejar, ella fue e hizo una denuncia. Veremos qué dice la Justicia”, declaró Suar al ser consultado sobre el conflicto. Aclaró que no puede asumir la responsabilidad por lo que hizo la periodista: “Hace una denuncia como cualquier ciudadano que puede hacer una denuncia. Después, qué va a pasar, sólo Dios sabrá”.

Viviana Canosa presentó su denuncia en Comodoro Py Viviana Canosa presentó su denuncia en Comodoro Py.

Los reclamos de Mariana Fabbiani

En referencia a los reclamos de Mariana Fabbiani sobre el posible daño a la imagen familiar del canal, Suar expresó su pesar. “A veces pasa, es cierto. Uno trabaja, me dedico hace muchos años”, dijo. También reafirmó su visión sobre la línea editorial del canal: “Yo no le digo a la gente lo que tiene que decir, lo saben todos los que trabajaron en la pantalla de eltrece. Pero sí también me gusta una pantalla tranquila, no soy de agredir a nadie desde la pantalla”.