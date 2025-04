Viviana Canosa habló en vivo tras su denuncia y reveló su conversación con Adrián Suar

“Gracias, Adrián, porque hablamos mucho ayer y hoy. No pude hacerlo cuando teníamos que hacerlo. Él me puede decir lo que quiera y yo a él, porque así nos tratamos: como dos arianos, él como mi jefe y yo como conductora de su canal”, aseguró la conductora.

El respaldo de Adrián Suar

Durante su descargo, Canosa relató que escribió unas palabras tras hablar con Suar y que la conversación fue “entre llantos y charlas sinceras”. Señaló que el productor fue comprensivo con su situación:

“Él me contrató a mí y yo vine encantada a trabajar con y para él. Nos conocemos hace muchos años. Trabajamos para sacar el mejor programa posible”.

La conductora subrayó que no recibió ningún tipo de censura interna, sino acompañamiento:

“Gracias a todo el canal, me sentí muy contenida. Ayer lloré muchísimo. Cuando salí de Comodoro Py tenía a la policía en la puerta de mi casa. Fueron días intensos”.

Opinión del presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei se refirió públicamente al conflicto entre Viviana Canosa y Mariana Fabbiani a través de su cuenta de X (ex Twitter). Compartió un descargo de Fabbiani y cuestionó al Grupo Clarín y a Adrián Suar.

“Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila?”, escribió el mandatario en alusión al conflicto televisivo que se desató tras los dichos de Canosa y el fuerte descargo que Fabbiani realizó al aire en DDM (América TV).

¿Esto será responsabilidad de la bajada de línea del Grupo Clarín o es culpa de Suar-Codevila? — Javier Milei (@JMilei) April 17, 2025

Ante estas declaraciones, Canosa respondió en su programa acusando a Milei de haberla dejado "sin tres laburos con la guillotina" y lo calificó como "el presidente más autoritario" desde la dictadura.

“Es la última vez que voy a hablar de este tema”

Antes de cerrar el programa, Canosa confirmó que no continuará abordando el caso al aire: “Es la última vez que voy a hablar de este tema. Me quedo a trabajar, no los voy a defraudar”. Además, remarcó que seguirá al frente de su programa con la misma libertad con la que fue convocada.