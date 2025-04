Mariana Fabbiani enfrentó a Viviana Canosa y la defenestró: "Nació chancho y morirá chancho..."

El cruce expuso no solo una interna personal entre dos figuras del espectáculo, sino también una tensión más profunda en torno al c ontenido y el rumbo editorial que adoptó El Trece en el último tiempo.

“Ayer me amenazaron desde la pantalla de canal Trece y por privado. No solo a mí, a parte de mi equipo, a Martín Candalaft ”, lanzó Fabbiani al comienzo del programa. Con un tono firme, rechazó el ataque y pidió que Canosa se haga cargo: “ Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir, hablá, basta de amenazas , basta. Tanto yo como mi entorno, como te gusta llamarlo, estamos muy tranquilos ”.

A lo largo de su descargo, Fabbiani hizo hincapié en la necesidad de reflexionar sobre lo que sucede dentro del canal . No se limitó a señalar a Canosa, sino que involucró a quienes están a cargo de las decisiones editoriales.

EL FUERTE DESCARGO DE MARIANA FABBIANI CONTRA VIVIANA CANOSA: "NO SOMOS LO MISMO" "Ayer me amenazaron desde la pantalla y por privado". "Viviana Canosa decí lo que tengas que decir". #DDM pic.twitter.com/L8V9Uh1xBr

“ La culpa no es del chancho sino del que le da de comer . Viviana Canosa ya sabemos lo que es, todo el medio la conoce, nació chancho y morirá chancho ”, afirmó con dureza contra la conductora que fue tema en todos los portales y programas en los últimos días.

Mariana Fabbiani llamó a la reflexión a Adrián Suar

Las críticas no se detuvieron ahí. Fabbiani fue más allá y remarcó la responsabilidad de los directivos. “Ya sabemos quién sos Viviana, te conocemos, lo único que hiciste fue arruinarle la vida, en tu espantosa y horrorosa carrera, a todo el mundo, con una maldad y una crueldad sin límites”.

Además, lamentó que este tipo de hechos ocurrieran en un canal que, según recordó, supo tener prestigio. “Lo que me sorprende es que todo esto esté pasando desde la pantalla de canal Trece, una pantalla que tenía prestigio, calidad, calidez. Una pantalla en la que todos los que trabajamos en el medio queríamos estar. Entonces le voy a preguntar a Adrián (Suar) ¿qué estás haciendo?”, lanzó furiosa.

Fabbiani cuestionó la búsqueda del rating a cualquier precio y all respecto expresó: “No vale todo por un punto de rating, que ni siquiera consiguen, es muchísimo”, dijo.

Y marcó distancia de la periodista que hoy ocupa su mismo horario: “Viviana Canosa vos y yo no somos lo mismo, no tenemos nada que ver. Estuve muchos años en ese canal, en tu horario, liderando y no tuve que amenazar a nadie por un punto de rating”.

Cerca del final, la conductora hizo un llamado a la reflexión, visiblemente afectada por la situación. “Invito y llamo a la reflexión porque me produce un profundo dolor ver cómo nuestro medio se está destruyendo, a dónde vamos a llegar”, cerró.