4 de septiembre de 2025 - 12:28

Caso ANDIS: confirmaron que no podrán recuperar los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo

Según informaron los peritos, no lo pudieron hacer por la forma en la que fueron eliminados del teléfono.

Caso ANDIS: confirmaron que no podrán recuperar los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo.

Caso ANDIS: confirmaron que no podrán recuperar los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

El presidente Javier Milei sostuvo esta noche que “cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, en referencia a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Milei rechazó las "operaciones", defendió a su hermana y dijo que LLA y el peronismo están en "empate técnico"

Por Redacción Política
El Senado convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en Discapacidad

En medio del escándalo de los audios, el Gobierno se prepara para otra derrota en Senadores: qué tratarán

Por Redacción Política

La información le fue comunicada al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, quienes investigan presuntos pagos de coimas en ese organismo.

Según señalaron fuentes judiciales a Clarín, la imposibilidad de acceder a los datos se debe al tipo de borrado aplicado en el dispositivo, que impidió restaurar el contenido eliminado.

Cuando Spagnuolo fue allanado hace dos semanas en su casa de un country en Pilar, se le secuestraron dos celulares: uno estaba en desuso y vacío, mientras que en el principal se hallaron numerosas conversaciones borradas, entre ellas con el presidente Javier Milei, con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y con Eduardo “Lule” Menem, asesor clave de la funcionaria. Ninguno de esos intercambios pudo ser recuperado.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem

En paralelo, también se peritó el teléfono de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada como presunta recaudadora de coimas. El dispositivo, de última generación, permaneció inaccesible al no contar con la clave.

Nuevos peritos pero con poca expectativa

Para hoy está previsto el análisis de los celulares de Eduardo y Jonathan Kovalivker, también dueños de la firma, y del de Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en la ANDIS. Sin embargo, los investigadores tienen bajas expectativas sobre obtener información de relevancia, ya que algunos sus aparatos fueron entregados días después de los allanamientos, apagados y sin claves de acceso,

El único que dio sus claves es Garbellini cuyo teléfono fue secuestrado cuando el caso ya era público por lo que habría habido tiempo suficiente para borrar contenido sensible.

La causa, que permanece bajo secreto de sumario prorrogado por diez días hábiles, ya cuenta con todos los imputados representados por abogados. En ese marco, la defensa de los Kovalivker, encabezada por Martín Magram, pidió la nulidad del expediente alegando que se inició a partir de audios cuyo origen no está acreditado y reclamó aplicar el criterio de cosa juzgada, dado que la droguería ya había sido investigada por contratos con la ANDIS en 2024 y la causa fue archivada.

Ahora será el juez Casanello quien defina los próximos pasos tras recibir las posturas de todas las partes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Agosto fue el mes de peor imagen digital para Javier Milei.

La imagen digital de Javier Milei cayó en agosto y registró su peor índice

Por Redacción Política
Pese a que avanzan las auditorías, a la fecha no se sabe cuántas son las pensiones que se han suspendido en Mendoza. | Foto: Los Andes

Discapacidad en Mendoza: citaron a 43.500 personas para demostrar su situación

Por Verónica De Vita
Alfredo Cornejo junto a Rodolfo Montero controlaron la llegada de computadoras para hospitales y centros de salud. Foto: Gobierno de Mendoza.

Fuerte inversión para dotar a los hospitales de computadoras, notebooks y tablets

La vicegobernadora Hebe Casado celebró otro fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia

Tutela sindical "afuera": la Suprema Corte confirmó un fallo en contra un dirigente de UPCN

Por Redacción Política