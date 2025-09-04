Caso ANDIS: confirmaron que no podrán recuperar los mensajes borrados del celular de Diego Spagnuolo.

Según informaron los peritos, no lo pudieron hacer por la forma en la que fueron eliminados del teléfono.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) informó que los mensajes y la información eliminada del celular del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no podrán ser recuperados por el momento.

La información le fue comunicada al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi, quienes investigan presuntos pagos de coimas en ese organismo.

Según señalaron fuentes judiciales a Clarín, la imposibilidad de acceder a los datos se debe al tipo de borrado aplicado en el dispositivo, que impidió restaurar el contenido eliminado.

Cuando Spagnuolo fue allanado hace dos semanas en su casa de un country en Pilar, se le secuestraron dos celulares: uno estaba en desuso y vacío, mientras que en el principal se hallaron numerosas conversaciones borradas, entre ellas con el presidente Javier Milei, con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y con Eduardo “Lule” Menem, asesor clave de la funcionaria. Ninguno de esos intercambios pudo ser recuperado.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, junto a Javier Milei, su hermana Karina y Martín Menem Gentileza En paralelo, también se peritó el teléfono de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, señalada como presunta recaudadora de coimas. El dispositivo, de última generación, permaneció inaccesible al no contar con la clave.