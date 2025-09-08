8 de septiembre de 2025 - 22:56

Lali Espósito ratificó la dedicatoria de su nuevo tema a Javier Milei: "Un chiste son"

Tras el lanzamiento de su nuevo tema y varias especulaciones al respecto, la artista rompió el silencio. "A todos los payasos que están ahí", aseguró.

La cantante argentina Lali Espósito.&nbsp;

La cantante argentina Lali Espósito. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El nuevo tema de Lali Espósito se titula “Payaso”. Lo presentó durante su show en el Estadio de Vélez Sarsfield, justo en la previa de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Como era de esperarse, los periodistas de espectáculos fueron a preguntarle a la artista sobre el destinatario.

Leé además

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió hoy en la necesidad de que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” para coordinar con él una reunión entre ambos, después del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito.

Axel Kicillof le reclamó a Milei que "levante el teléfono" y cambie el rumbo tras el triunfo peronista

Por Redacción Política
El show de Lali en Vélez: un tres, nueva canción con referencias a Milei y Vencedores Vencidos.

Show explosivo de Lali en Vélez: ironizó con el "3%" de Karina y estrenó una canción "dedicada" a Milei

Por Redacción Espectáculos

Este lunes, la cantante se encargó de confirmar las especulaciones. Si bien no fue de manera tan explícita como “Fanático”, que en su videoclip deja muy en claro que se lo dedica al presidente Javier Milei, en su nueva canción hizo algunas referencias que levantaron sospechas.

Embed

En LAM entrevistaron a la cantante y ella no dudó en responder afirmativamente cuando le preguntaron si “Payaso” estaba dirigida a Milei. Pero luego, sin más rodeos aclaró los destinatarios: "A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por su puesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí".

Y agregó: "Payasos totales, un chiste son".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nicolás Behringer el participante de La Voz Argentina con una dura historia de vida.

Perdió a sus papás, cuida a su hermana y es candidato a ganar en La Voz Argentina 2025

Por Redacción Espectáculos
Alan Lez y su emotiva interpretación de Freddie Mercury que emocionó a Lali en La Voz Argentina. 

¿Alan Lez es el ganador de La Voz Argentina 2025?

Por Redacción Espectáculos
El gran ganador de El Regreso, de La Voz Argentina.

Inesperado: quién volvió a La Voz Argentina y a qué coach eligió

Por Redacción Espectáculos
Luck Ra sorprendió a un participante de La Voz Argentina.

¿Hay favoritismo? Luck Ra y el exorbitante regalo a un participante de La Voz Argentina

Por Redacción Espectáculos