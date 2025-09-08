Lali Espósito ratificó la dedicatoria de su nuevo tema a Javier Milei: "Un chiste son"

Tras el lanzamiento de su nuevo tema y varias especulaciones al respecto, la artista rompió el silencio. "A todos los payasos que están ahí", aseguró.

El nuevo tema de Lali Espósito se titula “Payaso”. Lo presentó durante su show en el Estadio de Vélez Sarsfield, justo en la previa de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires. Como era de esperarse, los periodistas de espectáculos fueron a preguntarle a la artista sobre el destinatario.

Este lunes, la cantante se encargó de confirmar las especulaciones. Si bien no fue de manera tan explícita como “Fanático”, que en su videoclip deja muy en claro que se lo dedica al presidente Javier Milei, en su nueva canción hizo algunas referencias que levantaron sospechas.

En LAM entrevistaron a la cantante y ella no dudó en responder afirmativamente cuando le preguntaron si "Payaso" estaba dirigida a Milei. Pero luego, sin más rodeos aclaró los destinatarios: "A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por su puesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí".