9 de septiembre de 2025 - 11:48

Con un video, la UBA le pidió a Milei que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario

"No se trata de ideologías ni de partidismos", afirmaron las máximas autoridades de la universidad.

Los Andes
Redacción Política

Tras las elecciones, la Universidad de Buenos Aires (UBA) junto al rector Ricardo Gelpi, el vicerrector Emiliano Yacobitti, el director del CBC y los decanos de las 13 facultades, difundieron un video en el que le reclamaron al presidente Javier Milei que reglamente cuanto antes la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada por el Congreso, y pidieron que no la vete.

Queremos seguir enseñando. Queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones”, expresaron las autoridades en un mensaje de poco más de un minuto publicado en redes sociales.

"Cada vez más seguido escuchamos que docentes, investigadores, estudiantes y no docentes tienen que dejar sus facultades porque no llegan a fin de mes", sumaron.

En el video, los representantes de la universidad remarcaron que el reclamo “no se trata de ideologías ni de partidismos”, sino de preservar la continuidad y la calidad de la educación pública.

“Esta ley no es contra nadie. Es a favor de todos. Pedimos al Poder Ejecutivo Nacional que reglamente la Ley de Financiamiento Universitario, que se implemente cuanto antes para poder seguir siendo lo que somos. Cuidemos lo que nos une. Cuidemos lo que funciona. Cuidemos la educación pública. Cuidemos la UBA”, enfatizaron.

Quiénes participaron del mensaje a Milei

Del mensaje participaron, además de Gelpi y Yacobitti, el director del Ciclo Básico Común (CBC), Felipe Alejandro Vega Terra, y los decanos:

  • Adriana Mabel Rodríguez (Agronomía)
  • Ricardo José María Pahlen (Ciencias Económicas)
  • Alejo Pérez Carrera (Ciencias Veterinarias)
  • Luis Ignacio Brusco (Medicina)
  • Pablo Andrés Evelson (Farmacia y Bioquímica)
  • Carlos Mariano Venancio (Arquitectura, Diseño y Urbanismo)
  • Leandro Vergara (Derecho)
  • Ana Josefina Arias (Ciencias Sociales)
  • Ricardo Alejandro Manetti (Filosofía y Letras)
  • Alejandro Manuel Martínez (Ingeniería)
  • Jorge Antonio Biglieri (Psicología)
  • Guillermo Alfredo Durán (Ciencias Exactas y Naturales)
  • Pablo Alejandro Rodríguez (Odontología).
