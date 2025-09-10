10 de septiembre de 2025 - 23:15

Se enamoró de un chico en situación de calle, su video se hizo viral y estallaron los comentarios

En redes sociales, el amor no conoce límites ni contextos y este video de TikTok generó furor entre los usuarios.

Por Manuel Ferreyra

Cada día, las redes sociales nos acercan a miles de historias, pero pocas captan tanta atención como aquellas que giran en torno al amor. Este sentimiento, tan poderoso como universal, sigue cautivando a muchos, que no dudan en dejarse llevar por su fuerza, incluso si se trata de personas en situación de calle.

Este es el caso de una joven que se “enamoró” luego de ver a un joven que vive en la calle. El momento fue compartido por la usuaria en un video a Tiktok con la descripción “mi hermana la que se enamora de cualquiera”.

En el video se observa como las dos jóvenes se encuentran dentro de un auto y al costado de la calle se encuentra un chico acostado en la vereda, aparentemente en situación de calle, el cual llamó la atención de una de las mujeres.

En el final del video, entre risas una de ellas dice “miren, no está tan mal”, haciendo referencia al joven que se encontraba acostado en la vereda.

El video se viralizó rapidamente en TikTok, contando más de 16 millones de visitas y miles de comentarios desopilantes sobre la situación.

“No compres, adopta", “con una mano en el corazón chicas , o no que si”, “y después los hombres piensan que nos gustan cuando tienen plata pero nosotras nos enamoramos hasta de un vagabundo”, y “amiga , está en la calle nadie te va reclamar”, fueron algunos de los comentarios más destacados

