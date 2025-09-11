Pintó un pene gigante en una calle para que arreglen un bache: "Lo han solucionado y estoy encantado"

Un ciudadano de Málaga, España, se cansó de un pozo en una carretera y decidió hacer alg para llamar la atención. Copió la idea de un video que vio en las redes sociales.

Los vecinos del estado de la carretera en Carranque, Málaga, llevan años reclamando por el mal estado de una de las calles. Los lugareños buscaban que se pueda transitar sin peligro por la zona, pero la queja no fue oída hasta un insólito accionar.

Aunque las autoridades habían hecho caso omiso a las peticiones de los afectados, un hombre decidió tomar cartas en el asunto. El ciudadano fue identificado como Ricky, que se cansó de la inacción de su gobierno.

El malagueño fue a comprar una lata de pintura y pintó un enorme pene en lugar afectado por el bache. El sitio se encontraba dañado desde el año 1989, según el reporte de medios locales.

Tras realizar el grafiti, la Policía municipal que circulaba por la zona alertó a Ricky y le impuso una multa de 250 euros. Sin embargo, su rebeldía ocasionó que se realizaran trabajos de mejora de la vía. Ante este escenario, los vecinos decidieron pagar entre todos la sanción interpuesta al hombre.

"Llevaba tiempo pensándolo, siempre lo veía ahí, nunca se arreglaba y cada vez era más grande", contó el hombre. Y agregó: "Sigo a un chico que se llama Wansky, un biker de Manchester, que empezó a dibujar penes en la carretera y la arreglaban y pensé: 'si funciona allí, ¿por qué no va a funcionar aquí?'".

"Al final, lo pinté, pero me pilló la Policía. Lo han solucionado y estoy encantado", concluyó Ricky.