15 de septiembre de 2025 - 10:46

Una jornada gloriosa e histórica para el tenis nacional

¡Y eso que no juegan en Copa Davis! Los jugadores de tenis argentinos: Cerúndolo, Tirante y Trungelliti campeones en un mismo día

Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Marco Trungelliti los reyes dominicales del tenis nacional.

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El Tenis nacional vivió este domingo una jornada histórica, con tres títulos conseguidos de manera simultánea en el circuito Challenger por los "legionarios" Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti.

El triple festejo no es un hecho común y habla del excelente momento que atraviesan los tenistas argentinos en el circuito Challenger.

Estas conquistas no solo engrosan las vitrinas individuales, sino que también se traducen en valiosos puntos para el ranking, que abren puertas hacia torneos de mayor jerarquía.

La Legión Albiceleste, que tantas alegrías dio en décadas pasadas con nombres como Gastón Gaudio, Guillermo Coria, David Nalbandian o Guillermo Vilas, sigue escribiendo nuevas páginas de protagonismo.

El resultado le permite escalar posiciones en el ranking ATP y acercarse nuevamente al lote de los cien mejores del mundo, objetivo que persigue desde hace tiempo.

Cerúndolo fue una muralla en China

Por su parte, en China, Juan Manuel Cerúndolo , uno de los representantes más talentosos de la nueva camada argentina, volvió a mostrar el tenis sólido y paciente que lo caracteriza.

El menor de los hermanos Cerúndolo derrotó con autoridad por 6-2 y 6-3 al chileno Alejandro Tabilo en la final del Guangzhou Huangpu International Challenger.

Este título resulta especialmente significativo, ya que el porteño viene de superar distintas lesiones que interrumpieron su progresión y ahora suma confianza para recuperar terreno en el circuito.

Trungelliti brilló en los Cárpatos

Mientras tanto, en Rumania, Marco Trungelliti se consagró en el Târgu Mure Challenger tras la retirada del croata Mili Poljiak en la final, cuando el argentino dominaba el partido.

Más allá de la particularidad de la definición, Trungelliti cerró una semana de gran nivel y ratificó su vigencia a los 35 años, convirtiéndose en una referencia ineludible de la experiencia dentro de la Legión.

Hoy, los jóvenes como Tirante y Cerúndolo conviven con la experiencia de jugadores como Trungelliti, conformando una camada diversa que asegura competitividad y futuro para el tenis argentino.

