13 de septiembre de 2025

Tenis: Una clasificación para seguir soñando con la Copa Davis

El equipo nacional de tenis, jugará los cuartos de final de la 'ensaladera' por segunda temporada consecutiva en un formato distinto al que se jugó el año anterior.

Tenis. Horacio Zeballos y Andrés Molteni se abrazan luego de ganar el dobles frente a Países Bajos.

Foto:

AAT
Tenis. La selección nacional de tenis de Argentina, que pasó a cuartos de final en el ámbito de la Copa Davis

Foto:

FAT
Tenis. Javier Frana capitán del equipo argentino de Copa Davis

Foto:

FAAT
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Tenis Andrés Molteni

Tenis: ¡Pasajes a Bolonia! Argentina ganó 3-0 la serie de Copa Davis, tras vencer en dobles a los Países Bajos

Por Gonzalo Tapia
Tenis. Javier Frana capitán del equipo nacional de tenis

Tenis: Argentina consiguió triunfar en los dos partidos del día y estiró la ventaja en Copa Davis

Por Gonzalo Tapia

La Copa Davis una competencia estrechamente vinculada al aspecto pasional, que siempre marcó el pulso del tenis argentino otra vez le hace un guiño amigable al país. Porque por la segunda ronda de los Qualifiers, el equipo nacional definió una serie perfecta ante Países Bajos, de visitante en Groningen, por 3-0, con el triunfo en dobles de Horacio Zeballos y Andrés Molteni ante Botic Van de Zandschulp y Sander Tomás Arends por 6-3 y 7-5. Así, la Argentina se aseguró un lugar en el Final 8 (cuartos de final), que se jugará del 18 al 23 de noviembre, en Bolonia.

El diestro Molteni y el zurdo Zeballos (el mejor doblista nacional de la historia y flamante campeón del US Open, en pareja con el español Marcel Granollers) mostraron, nuevamente, química y determinación en los movimientos para superar a una pareja peligrosa, conformada por un habitual singlista que suele jugar en dobles en la Copa Davis (Van de Zandschulp) y un clásico doblista, que esta temporada ganó tres títulos ATP, uno de ellos, en Bastad, haciendo pareja con Guido Andreozzi.

El "Cebolla" y El "Molto", que en enero pasado también ganaron el punto de dobles en el éxito 3-2 ante Noruega de visitante, exhibieron el conocimiento tenístico que los une, que se remonta a cuando eran chicos y, en los veranos, Molteni visitaba el Edison Lawn Tenis de Mar del Plata, el club fundado por Horacio Zeballos (padre); luego, el vínculo se prolongó en el circuito profesional (ganaron juntos los ATP de Atlanta 2016 y Buenos Aires 2018) y en los interclubes argentinos, defendiendo el escudo del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

La Argentina jugará los cuartos de final de la Copa Davis por segunda temporada consecutiva: en 2024, en un formato distinto al que se jugó este año, finalmente cayó en esa instancia ante Italia, en Málaga.

Importante triunfo ante la ex Holanda

Países Bajos no perdía una serie de local desde septiembre de 2014. Desde entonces, ganó cuatro en su casa; y el año pasado, en Málaga, llegó a la final de la Copa Davis por primera vez (perdió con Italia). La ausencia ante la Argentina de su mejor jugador, Tallon Griekspoor, claramente lo afectó, pero el conjunto nacional se enfocó en sus propias virtudes y los capitaneados por Frana jugaron cada punto con autoridad.

